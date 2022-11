Ils découvriront leur premier grand tournoi aux côtés de Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Leander Dendoncker. La sous-question est : ce choix de changer la moitié de la défense, en laissant Denayer et Boyata à la maison, est-il le signe d’un changement majeur, pour le futur ?

Alex Teklak est partagé. "C’est la combinaison de deux éléments qui a poussé Martinez à faire ce choix. Il a vu, depuis septembre et le dernier rassemblement (en Ligue des Nations), que Boyata n’était pas dans une grande forme et il était ennuyé par la situation de Denayer (sans club puis engagé à Shabab Al Ahli). D’un autre côté, il ne pouvait pas passer à côté des progrès de Theate et Faes. Dans son esprit, je pense qu’il comptait partir avec Boyata et Denayer, sinon il aurait fait d’autres tests en septembre (NdlR : il avait laissé Faes et Theate sur le banc lors des deux matchs de Ligue des Nations). Un Boyata à niveau aurait été repris. C’est moins une surprise pour Denayer."





La transition est-elle définitivement en marche ? "Mais elle l’était déjà, coupe Teklak. Je trouve un peu sévère qu’on dise de Martinez qu’il n’a pas essayé, qu’il n’a pas changé. Regardez combien de jeunes joueurs il a convoqué ces dernières saisons."

Et il en prend trois, en défense, d’un coup, donc. "Theate, c’est logique, car il n’a pas 150 gauchers derrière Vertonghen. C’est un teigneux, avec de l’énergie, et un bon jeu de tête, offensivement et défensivement. Il doit parfois gérer son tempérament. Faes, cela a du sens aussi. Il est très bon dans l’axe, et a progressé dans sa technique d’intervention, plus propre. Il lit mieux les situations. Il a aussi du caractère, ne lâche rien, et est efficace dans le jeu aérien, notamment offensif. Debast, enfin, a des qualités incontestables, notamment au niveau technique et dans le jeu de passe. Il doit s’épaissir et gagner en explosivité dans les duels. Mais il a déjà progressé."

Boyata a été prévenu 20 minutes avant

Dans toute sélection, il y a les heureux et les déçus. Au premier rang des déçus de 2022, il y a certainement Dedryck Boyata. Le défenseur du Club Bruges a reçu un appel de Roberto Martinez vingt minutes avant l’annonce de la sélection.

Il a dû se douter, en voyant le numéro, que la nouvelle n’était pas spécialement bonne. Comme Kevin Mirallas en 2018 et Timmy Simons en 2014, il est le Diable, prévenu juste avant l’annonce, qui n’ira pas à la Coupe du monde. Une petite attention qui n’efface pas la déception.

Le sélectionneur a expliqué que ce choix a été le plus difficile pour lui. Mais il a donné les clés pour le comprendre. "Je dois tenir compte de l’équilibre du groupe, de l’état physique et des adversaires qu’on va rencontrer."

Lukebakio, Heynen, Saelemaekers et Denayer les réservistes

Revenu en Belgique pour se donner une chance d’aller au Qatar, Boyata n’est même pas repris parmi les quatre réservistes que sont Dodi Lukebakio, Bryan Heynen, Alexis Saelemaekers et Jason Denayer, le défenseur retenu en cas de pépin.