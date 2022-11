Quand Doku et Theate apprennent leur sélection pour le Mondial 2022 dans leur club de Rennes (vidéo)

"C’est le graal du football, c’est la compétition la plus haute. La Belgique n’y va pas pour jouer un rôle de figuration, on va essayer d’aller le plus loin possible", a affirmé le Liégeois de 22 ans.

Stressé, Jérémy Doku n’a pas suivi l’annonce de Roberto Martinez en direct. Mais il a pu fêter ça par après avec Theate. "Je suis très heureux, c’est une magnifique expérience de pouvoir aller au Qatar", a déclaré le milieu de terrain de 20 ans.

De belles images offertes par les caméras du club de Rennes.