Roberto Martinez le conservateur est-il devenu Roberto Martinez l’innovateur ? On n’ira pas jusque-là, puisque la structure de sa sélection des 26 Diables rouges pour le Qatar est globalement celle attendue, avec les neuf "anciens" qui disputeront leur troisième Coupe du monde (Courtois, Mignolet, Alderweireld, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Eden Hazard, Mertens, Lukaku), dix cadres ou habitués bien installés qui ont déjà pris part à un grand tournoi (Carrasco, Meunier, Castagne, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Batshuayi, Trossard, Casteels), Doku pour son profil unique plus que pour ses minutes jouées à Rennes, et les quelques joueurs attendus, tels que Onana, De Ketelaere et Openda.

Toutes les lignes ont respecté une certaine logique, celle de la continuité, ou de la nouveauté évidente dans les cas d’Onana et Openda. Et puis il y a la défense, chamboulée pour moitié quasiment, dans une manière d’amener de la jeunesse et un vent de fraîcheur dans la chaleur qatarie. Les sélections, conjointes, de Zeno Debast, Arthur Theate et Wout Faes, aux côtés d’Alderweireld, Vertonghen et Dendoncker, considéré comme un défenseur à part entière, n’étaient pas tout à fait attendues. Elles permettent au moins à Roberto Martinez de montrer qu’il sait changer ses plans.

Les victimes de ses décisions sont Dedryck Boyata et Jason Denayer – le défenseur du FC Shabab Al-Ahli est toutefois sur la liste des réservistes avec Lukebakio, Saelemaekers et Heynen. Pour le défenseur du Club Bruges, arrivé en Pro League pour rester proche de la sélection, le coup doit être rude à encaisser, et Martinez n’a pas caché que cela a été son choix le plus compliqué à faire. "Mais il faut prendre une décision sur base de l’équilibre de notre équipe et des adversaires qu’on va rencontrer." Boyata paie-t-il un physique fragile, ou un manque de vitesse ? Le sélectionneur disait ces derniers temps ses inquiétudes par rapport au manque de vitesse de sa défense centrale. Les jeunes peuvent lui apporter des jambes fraîches.

Wout Faes a disputé cinq minutes avec la sélection. ©Photo News

Il fallait donc poser un choix fort. Et le trio Faes-Theate-Debast en profitera pour découvrir le premier grand tournoi de leur carrière, même si Theate était dans le groupe pour le Final Four de la Ligue des Nations, en octobre 2021. À eux trois, ils cumulent 435 minutes en équipe nationale : 250 minutes pour Theate contre le pays de Galles (deux fois) et l’Irlande, 180 pour Debast contre le pays de Galles et les Pays-Bas et 5 minutes contre la Pologne pour Faes.

Zeno Debast, le pouce levé, ira au Qatar

À la lecture de ce temps de jeu, il est tentant de se demander si un des trois sera titulaire contre le Canada, pour accompagner Alderweireld et Vertonghen. Ou si Dendoncker, qui a l’expérience d’une Coupe du monde et d’un Euro, et a joué trois des quatre matchs de juin (Ligue des Nations) en défense centrale, aura la préférence. Il manque de temps de jeu en club, à Aston Villa, toutefois. Roberto Martinez n’a pas souhaité se projeter si loin, pour maintenir la concurrence dans un secteur qui est donc remodelé.

Il a surtout parlé de Debast et Faes, moins de Theate. "Zeno évolue dans un environnement qui n’est facile (à Anderlecht), mais il a montré de la personnalité. Il ne faut le considérer selon son âge (18 ans), mais selon ce qu’il fait sur le terrain. Ce n’est pas le futur, c’est le présent." Au sujet de Faes, il a dit : "Il a bien assimilé son changement de club, et c’est la preuve qu’il faut être attentif à l’évolution d’un joueur. Il n’avait pas joué en septembre (en Ligue des Nations), mais on a constaté une évolution lors des six dernières semaines (à Leicester), plus importante que certains joueurs sur une saison complète. Il peut nous apporter."

Et cela va permettre d’ouvrir un nouveau chapitre, aussi.