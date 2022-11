Pour Martinez, le Qatar est une chance unique pour Hazard « de montrer ce qu’il peut faire »

"Le football est une question de dévouement, de qualité et d’expérience. Eden est plus engagé que jamais, son talent est toujours là et il a beaucoup d’expérience", a commenté Roberto Martinez lors de l’annonce de sa sélection pour la Coupe du monde jeudi à Tubize. "Maintenant, il faut juste lui donner plus de rythme en match. Et il y en aura un tous les quatre jours au Qatar."

Et de rythme, Eden Hazard en a bien besoin. Malgré l’absence de l’attaquant français des Madrilènes, Karim Benzema, Eden Hazard ne reçoit pas beaucoup plus l’occasion de s’exprimer au Real. Ses dernières minutes de jeu en Liga date du 11 septembre face à Majorque. Et, toutes compétitions confondues, il n’aura joué que 229 minutes en sept rencontres pour un but et un assist à son actif.

Après le Brésil en 2014 et la Russie en 2018, où il fut le meilleur Diable sur le terrain, Eden Hazard est retenu pour sa troisième Coupe du monde.