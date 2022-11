Mondial 2022 au Qatar : une pointe d’optimisme pour Romelu Lukaku, repris dans la sélection de Roberto Martinez

Deux jours plus tard, le discours a pris une autre tournure, mais une pointe d’optimisme a peut-être vu le jour. Le sélectionneur a en effet sélectionné 26 joueurs, pas 27, laissant Dodi Lukebakio parmi les réservistes, avec Denayer, Saelemaekers et Heynen. Il aurait pu élargir, comme il l’avait fait en 2018 pour Kompany, mais le technicien espagnol a donc préféré suivre l’exemple de l’Euro 2020, quand il était parti à 26 et avait laissé Witsel et De Bruyne sur le banc pour débuter le tournoi.

Roberto Martinez a expliqué qu’une décision finale sera prise le 22 novembre, soit la veille de l’entrée en lice de la Belgique dans la compétition contre le Canada. Mais quand il a été interrogé sur la possibilité de s’en passer le 22, si Lukaku n’est pas complètement rétabli, il n’a pas franchement répondu. "C’est une conversation qu’on doit avoir, avec le staff médical et Romelu. Mais on doit être patient, et prudent. Les trois derniers jours ont été très positifs."

Existe-t-il une possibilité que Lukaku ne joue pas la phase de groupes, mais la phase à élimination directe ? "Ce n’est pas possible de répondre maintenant, a dit Martinez. Il aura un rôle dans les trois matchs, on l’espère, mais je dois rester attentif et ouvert." Martinez se laisse toutes les portes ouvertes, mais la possibilité de voir Lukaku pendant la Coupe du monde semble un peu plus consistante. Il lui reste treize jours, ou un peu plus, pour se rétablir complètement, ou être "fully fit", comme dit Martinez.