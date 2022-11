Sportivement, sa présence dans le onze de départ de la Belgique est indiscutable. Blessé, c’est autre chose. Pour Roberto Martinez, il va falloir prendre le temps :

"On sait que dans une coupe du monde, il y a en fait deux compétitions : la phase de groupe et la phase à élimination directe. Romelu sera prêt pour cette seconde phase, très importante, et il devrait y avoir de l’impact".

Mais pour l’instant, l’Espagnol n’est pas encore sûr à 100% de pouvoir disposer de l’avant-centre. Un point sera fait avec son staff le 22 novembre, c’est-à-dire la date limite jusqu’à laquelle Martinez peut change sa liste, un jour avant l’entrée en lice des Diables face au Canada.

Michy Batshuayi

L’ancien joueur de l’OM et de Dortmund est le remplaçant habituel de Lukaku en équipe nationale. Mais sera-t-il au niveau pour disputer toute cette première phase, évoquée par Martinez ? Cela reste à voir d’autant que Loïs Openda pourrait représenter une concurrence féroce.

Loïs Openda

Sans être une bombe, la sélection de Loïs Openda est une petite surprise pour les Diables. En grande forme depuis son transfert au RC Lens cet été, le jeune attaquant pourrait bien se faire une place dans le 11 en début de compétition. D’autant que Roberto Martinez semble particulièrement apprécier ses qualités :

"Openda a un profil très intéressant car différent de ceux de Lukaku et Batshuayi. Il offre une option totalement nouvelle d’un joueur qui prend les espaces, se met complètement au service du collectif."