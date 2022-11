Dodi Lukebakio vise une place dans les 26 pour le Mondial : « Je fais tout pour ne pas avoir de regret »

Au lendemain de son match réussi contre le Bayern face à qui il a encore marqué, ce qui l’amuse, Lukebakio nous a avoué être « un peu fatigué ». « On a quand même beaucoup couru », sourit celui qui a été flashé à 34,56 km/h.

Mais le gaucher est déjà prêt à défier Stuttgart ce mardi dans un match très important dans la course au maintien sur laquelle il est concentré. Sa dernière sortie avant que Roberto Martinez ne dévoile l’identité des heureux élus qui disputeront le Mondial. Souriant mais déterminé, chambreur en étant très concentré sur ses objectifs, l’attaquant (cinq sélections) qui espère réaliser « son rêve d’enfant » affiche sa maturité et ses ambitions au moment où sa candidature prend de plus en plus de poids.

Dodi, vous avez inscrit votre sixième but en huit matchs face au Bayern Munich d’une jolie reprise du droit. Racontez-nous cette action.

Il y a une bonne combinaison à la base. J’ai essayé de bien me placer dans la surface. Quand j’ai vu que l’ailier droit avait le ballon, je me suis concentré sur mon positionnement dans la deuxième zone. Je savais qu’il aimait bien mettre les ballons là, je me suis concentré pour bien la prendre et j’ai bien réussi mon geste. J’étais content car cela a redonné de l’espoir. On perdait alors 0-3. La mi-temps s’approchait. J’ai encouragé mes équipiers ; cela a donné espoir au public. Cela a réveillé tout le monde.

En Bundesliga, il n’y a que Marco Reus qui a plus marqué que vous face au Bayern…

Oui, mais il a eu besoin de 36 matchs pour inscrire 12 buts. Alors que moi, j’ai mis 6 buts en 8 matchs ! Pas mal quand même, hein (rires) ? J’ai vu ça sur Instagram, on m’a tagué. Je ne connaissais pas cette statistique.

Face à vous, en défense, d’un côté il y avait Davies et Mazraoui. Un international canadien et un international marocain. Vous leur avez donné rendez-vous au Qatar ?

C’est la meilleure (rires). Je ne vais pas rentrer dans votre petit jeu. J’attends la liste, mais avant cela, j’ai encore un match très important contre Stuttgart mardi puis Cologne samedi. Après le match de mardi, je penserai à la liste. C’est normal. Mais pour le moment, j’essaie de ne pas trop y penser. Je suis content car je n’y pense pas plus que cela même si c’est forcément dans un coin de ma tête. Je sais que c’est le 10 novembre à midi. Je ne suis pas stressé. C’est compliqué de faire abstraction. Et je vais regarder la liste.

En faisant une entorse à vos habitudes…

Oui. Parce que c’est spécial. Et c’est possible que j’y sois. Cela me donne envie de regarder.

Lors de notre précédente interview, vous évoquiez la nécessité d’être performant. Avec six réalisations et une passe décisive en championnat, vous êtes directement impliqué dans 44 % des buts du Hertha. Il n’y a que Leandro Trossard qui fait mieux (45 %).

Je fais tout pour ne pas avoir de regret. Je me donne à fond. Vous oubliez un point aussi : je joue presque tous les matchs 90 minutes.

Exactement, vous avez été systématiquement titulaire et vous en êtes à 95 % de temps de jeu…

C’est important d’être décisif mais jouer autant est tout aussi important. Cela prouve l’importance pour l’équipe et je voulais beaucoup jouer cette saison. Je sens la confiance du coach et être encore plus décisif, c’est encore mieux. Je ne peux pas envoyer de meilleur message au sélectionneur. Je serai devant la liste et on verra ce qu’il va se passer.

Quelle note donnez-vous à votre première partie de saison ?

Je suis nul là-dessus (rires). Je dirai juste que j’ai fait de mon mieux. Que c’est le meilleur début de saison de ma carrière ! J’espère continuer comme cela, je fais tout pour. Être performant me fait plaisir, j’ai envie d’être au top.

En tout cas, d’après les notes de Kicker, vous êtes le meilleur joueur du Hertha. Vous avez la même moyenne que Christopher Nkunku et Sadio Mané, vous faites mieux que Marcus Thuram pour être le cinquième meilleur attaquant du championnat…

Ah ouais ? C’est étonnant. Cela fait plaisir, vraiment.

De telles performances vous ont permis de revenir chez les Diables le mois dernier. Comment se sont passées les retrouvailles ?

C’était spécial pour moi. Pour ma femme aussi qui m’a énormément soutenu. Elle m’a vu souffrir. Cela signifiait beaucoup pour nous deux. Surtout après un an. C’était beaucoup de travail, de sacrifices pour être récompensé. Il n’y a pas meilleur sentiment. C’était top. J’avais cet objectif de me donner à fond pour rentrer à nouveau dans les plans du sélectionneur et pourquoi pas participer à la Coupe du monde. Quand j’étais à Wolfsbourg en deuxième partie de saison et que j’en parlais, les gens me prenaient pour un fou. Mais cela prouve qu’il faut avoir la foi, croire en soi, travailler et ne pas faire attention à ce que les gens disent. Rien n’est impossible quand on travaille dur.

Que vous a dit Roberto Martinez ?

Il était content de mes performances, de mon intensité. Il voyait que je faisais beaucoup de courses, que je défendais beaucoup. Il était content de me revoir à ce niveau. De me voir rejouer.

Rejouer, vous l’avez fait huit minutes aux Pays-Bas. Avec ce fameux retourné. Racontez-nous cette action.

Il faut être bien placé. Ce que j’ai essayé de faire quand Leandro (Trossard) dribblait. Le ballon venait un peu derrière moi et, finalement, c’était le seul geste que je pouvais tenter. Je suis un joueur qui aime tenter ce genre de geste. Et c’est marrant parce que je suis avec un ami d’enfance avec qui j’étais à l’école. On jouait souvent dans la cour et je faisais toujours des retournés sur un sol très dur. Je tombais sur la tête mais je n’avais pas mal, j’étais tellement déterminé. Tout ça pour dire que j’ai toujours fait ce genre de geste. C’est naturel. C’était normal de le faire. Je croyais que j’avais marqué. Je l’ai bien pris. C’était un beau geste mais tout est allé très vite. J’ai presque trop bien pris ce ballon. C’est l’instinct qui a parlé.

Les gens connaissent ce versant de votre jeu mais moins tout le travail à côté, notamment celui que vous avez entrepris avec un analyste vidéo personnel…

Cela remonte à mon arrivée à Düsseldorf. Au début, je ne jouais pas. Même quand je ne jouais pas, il m’aidait dans les analyses avec peu de temps de jeu, cela m’a beaucoup apporté. Cela m’a ouvert les yeux sur les solutions qu’on peut avoir sur le terrain. Je ne fais qu’apprendre, je progresse à chaque fois. Quand je reçois le ballon, je sais comment bouger, quel geste réaliser, quel risque prendre ou pas. Je le conseille à tout le monde.

Vous êtes discrets sur votre vie privée mais on entend derrière vous le petit Eliyon qui a dix mois. Qu’a changé son arrivée dans votre quotidien et dans votre appréhension du métier ?

Cela m’a fait mûrir. Quand tu deviens papa, tu as d’autres responsabilités, tu vois les choses différemment, tu relativises plus en fait. Cela t’aide à être plus posé, à avoir plus de maîtrise. Cela fait grandir et cela m’a apporté. C’est un bonheur d’avoir cette petite famille.

Vous venez d’avoir 25 ans. Vous êtes marié. Papa. Diable. Il manque juste la Coupe du monde…

Oui, il ne manque plus que cela. Ce serait la cerise sur le gâteau.