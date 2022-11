« Combien de Manneken Pis pour dépasser Dries Mertens? »: Pablo Andres teste les Diables rouges dans un quiz déjanté

Qui est "le joueur le plus en retard", "le plus con", "le chouchou de Roberto Martinez" ? Thomas Meunier, Timothy Castagne, Axel Witsel, Youri Tielemans, Arthur Theate et Thomas Foket se sont affrontés dans ce quiz délirant aux accents bien belges.

©Capture d’écran/Youtube Pablo Andres

Une séquence sympa qui prouve que l’ambiance est bonne, à moins de deux semaines de la Coupe du monde.

Curieux de connaître les réponses ? Elles sont à trouver dans la vidéo.

