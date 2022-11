« Pas un virtuose »: Kevin De Bruyne, critiqué, fait taire les commentateurs de beIN Sports (vidéo)

Au commentaire du match ce mercredi soir pour beIN Sports, Omar Da Fonseca compare notre Diable rouge avec les autres stars de la planète foot. "On ne peut pas que c’est un virtuose, ce n’est pas Messi, Ronaldinho, ce n’est pas Neymar", suivi par Benjamin Da Silva qui renchérit. "Ce n’est pas Cristiano Ronaldo, non plus, ce n’est pas un physique".

Si ce n’est ni Messi, ni Ronaldo, le maître à jouer des Citizens a de la classe à revendre, un pied magique et surtout… le sens du timing. Notre Diable, sur son deuxième ballon, adresse alors une passe en profondeur millimétrée à Julian Alvarez qui s’en va facilement donner l’avantage à City.

Une bien belle manière de faire taire ses détracteurs...