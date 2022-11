Non seulement il ne devrait plus porter le maillot de l’Inter en 2022, mais il risque également de manquer l’entrée en lice des Diables rouges à la Coupe du monde, à cause d’une rechute subie ce week-end au niveau de sa blessure musculaire à la cuisse gauche.

Deux à trois semaines en plus

Dans le staff des Diables, on se dit évidemment inquiet. D’abord parce qu’il n’a disputé que deux petits morceaux de matchs ces huit dernières semaines, ce qui augure un gros manque de rythme. Ensuite, parce que cette rechute – même si elle est moins sévère que la blessure initiale – risque de nécessiter une revalidation de deux à trois semaines.

La faute à qui, à quoi ? "Je suis convaincu qu’il pensait être guéri quand l’Inter a pris la décision de le faire à nouveau jouer. Selon ce qu’a communiqué le club, c’est la cicatrisation du muscle qui n’a pas tenu. Sa première lésion aux ischios jambiers était visiblement importante. Or, c’est un muscle fondamental pour les footballeurs", observe Mario Innaurato, ancien préparateur physique d’Anderlecht (2009-2013) et des Diables (2014-2016).

Un effort trop violent (une frappe ou un sprint) aurait donc fait sauter la cicatrice formée ces dernières semaines au niveau de la lésion de son ischio-jambier de la cuisse gauche. "C’est le coup classique quand tu sous-estimes un peu la gravité de la blessure musculaire et que tu veux te presser pour être prêt à un rendez-vous important" pense notre consultant Alex Teklak.

Le staff médical de l’Inter avait pourtant décidé de ne plus mettre son attaquant sur le terrain tant que la guérison n’était pas totale. "Je pense donc que c’est Romelu lui-même qui a montré des signes d’impatience et que le staff a fait confiance à ses sensations. Si un joueur s’estime prêt à reprendre, c’est difficile d’aller contre son avis. Mais il s’est probablement fait un peu trop confiance", ajoute Teklak.

"J’ai bien connu Romelu à Anderlecht et chez les Diables, et c’est naturel qu’il ait voulu pousser pour revenir, estime Innaurato. C’est un grand compétiteur et il est malheureux lorsqu’il ne joue pas. Il est aussi normal que l’on veuille réduire le plus possible la durée d’un processus de réhabilitation car il y a des enjeux importants derrière. Ce n’est donc pas rare qu’il y ait des contretemps comme celui-ci."

Cette rechute n’est pas la première de Lukaku. Avant le rassemblement des Diables, en septembre dernier, il avait déjà vu son temps de guérison s’allonger après avoir tenté de reprendre les entraînements.

La plus longue absence de sa carrière

Écarté depuis le 29 août, Lukaku sortait avant sa rechute de près de deux mois de forfait qui lui ont fait manquer 12 matchs avec l’Inter et deux autres en équipe nationale. Jamais il ne s’était absenté aussi longtemps durant sa carrière. Son record de matchs manqués consécutivement était de six, suite à une entorse à la cheville en 2021 avec Chelsea.

La nature de sa blessure actuelle est aussi presque inédite. La plupart des pépins de Big Rom étaient jusqu’à présent causés par des traumatismes directs (à la malléole, à la cheville, au pied, à la tête). Ses blessures musculaires ont été plus rares et surtout moins graves, à l’instar de ses huit jours d’absence à cause des adducteurs en 2020-2021 ou de ses deux matchs manqués à cause de son ischio en 2018-2019. "Cette déchirure musculaire, c’est nouveau pour lui, reprend Teklak. Lorsque j’étais joueur, j’ai également connu cela et c’est une blessure assez vicieuse. On a vite la sensation d’être guéri parce que la douleur s’estompe rapidement. Or, ce n’est pas réellement le cas puisque cela prend du temps pour que ça soit cicatrisé suffisamment."

Le problème est toutefois différent de celui de Jérémy Doku par exemple, qui ne parvient plus à enchaîner les matchs sans se blesser. "Doku souffre d’une certaine fragilité musculaire et a des problèmes récurrents, alors qu’il s’agit d’un souci ciblé chez Romelu. La seule chose à faire, c’est donc d’être patient et de suivre une bonne revalidation en retrouvant notamment de la flexibilité en traitant ce qu’on appelle les “adhérences musculaires” (NDLR : résidus de tissu cicatriciel) ."

Un plan B face au Canada

Même si l’Inter aurait bien aimé pouvoir encore compter sur Lukaku avant la pause du Mondial, plus aucun risque ne sera pris cette fois. Pas question pour autant que Roberto Martinez n’inclut pas le nom du meilleur buteur de l’histoire des Diables dans la liste des 26 joueurs qui sera dévoilée le 10 novembre.

Le sélectionneur et son staff l’embarqueront pour le chouchouter, quitte à ne pas l’utiliser pour le match face au Canada du 23 novembre. Cela permettrait de prolonger sa revalidation de quatre jours pour le faire jouer contre le Maroc le 27 novembre et surtout face à la Croatie le 1er décembre, dans un choc qui pourrait bien être décisif en vue de la qualification.

Contre les Canadiens, on devrait donc retrouver Michy Batshuayi à la pointe de l’attaque des Diables. Comme c’était le cas en juin et en septembre dernier quand Big Rom était déjà absent. Espérons que "Batsman" soit aussi inspiré que ce week-end avec le Fenerbahçe, où il s’est offert son premier triplé depuis 2017.