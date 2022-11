Eden Hazard absent de l'entraînement du Real et forfait contre le Celtic

C’est à Glasgow que le Brainois a inscrit son seul but et donné son unique assist de la saison. Il ne lui sera cependant pas possible de réitérer cela ce mercredi soir lors du match retour. Une petite gêne à la cuisse - qui ne doit toutefois pas inquiéter en vue du Mondial - l’a en effet empêché de participer à l’entraînement de ce mardi après-midi.