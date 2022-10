J-26 avant le Mondial au Qatar : on s’est mis dans la peau du sélectionneur pour établir sa liste

Qui sera dedans ? Qui n’y sera pas ? Le temps d’un papier, on s’est glissé dans la peau du sélectionneur pour tenter de trouver ses 26 à lui. Et pas ceux qu’on aimerait voir nous, la nuance est importante. Ce qui est certain, c’est que des dents vont grincer parmi la grosse quarantaine de candidats…

Gardien

Martinez est un homme qui connaît le biotope d’un vestiaire. Il sait à quel point la hiérarchie a son importance avant de prendre une décision. Et c’est encore plus valable quand on parle des gardiens.

Si le choix du titulaire ( Thibaut Courtois) et de sa doublure ( Simon Mignolet) est simple comme buenos dias, la question du numéro trois est plus délicate. Koen Casteelsfait une bonne saison à Wolfsburg mais il marque moins les esprits que Matz Selsà Strasbourg, où il est de loin le meilleur joueur du club alsacien cette saison. On voit quand même mal Martinez changer au dernier moment. Casteels devrait y être. Et Sels n’a plus qu’un espoir : que le coach profite de la liste élargie à 26 pour emmener un quatrième gardien. Cela faciliterait les mises en place à l’entraînement mais le sacrifice serait sans doute trop grand, vu les choix à faire ailleurs.

Défense centrale

La ligne dont on a le plus parlé ces derniers mois. Et celle qui fait le plus peur avant de se mesurer à la crème mondiale. Malgré la faiblesse de notre défense, Martinez garde des certitudes. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld n’ont qu’à être prêts physiquement pour faire le voyage. Le sélectionneur fermera les yeux sur certaines difficultés rencontrées par les deux anciens de Tottenham dans notre Pro League.

Le raisonnement vaut aussi pour Jason Denayer. Même exilé à Dubai (où son club de Shabab n’a pas encore perdu quand il était titulaire), il reste incontournable. On le voit même partir titulaire pendant la Coupe du monde.

Derrière ce trio, c’est plus flou. Parce qu’il y a du choix mais que personne ne s’impose. Martinez va-t-il poursuivre l’expérience Zeno Debast ou gardera-t-il confiance en Dedryck Boyata ? On penche pour la seconde option, vu la saison très difficile d’Anderlecht.

Arthur Théate peut être plus confiant. Parce qu’il est titulaire en club et, surtout, qu’il est gaucher. Il sera la doublure de Vertonghen, sauf immense surprise.

Reste une ultime place que trois garçons peuvent ambitionner : Leander Dendoncker, polyvalent mais qui joue peu à Aston Villa, Wout Faes, bien intégré à Leicester mais qui n’a jamais convaincu le sélectionneur, et donc Debast. Même s’il n’avait pas marqué des points lors du dernier rassemblement, Dendoncker part avec une longueur d’avance.

Brandon Mechele, malgré sa très bonne saison à Bruges, et Sebastiaan Bornauw donnent l’impression de partir de trop loin.

Flanc droit

C’est sans doute la position où Martinez fera le moins de malheureux. Thomas Meunier et Timothy Castagne sont incontournables. Alexis Saelemaekers aurait pu instaurer le doute dans l’esprit du sélectionneur mais le joueur de l’AC Milan s’est blessé au pire moment.

Flanc gauche

Sur le poste où Martinez n’a jamais pu trouver un titulaire sur la durée, Yannick Carrasco est parvenu à gagner sa place. Il a progressé dans son placement défensif et il fait l’affaire.

Même avec une saison frustrante à Dortmund, Thorgan Hazardne doit pas trop stresser à dix jours de la liste. Il devra se battre pour retrouver une place dans le onze mais ça, c’est une autre histoire.

La surprise aurait pu venir de Nacer Chadli, tenu en haute estime par l’entraîneur espagnol. Il est venu à Westerlo uniquement avec l’espoir de retrouver son niveau et de participer à une ultime Coupe du monde. Il a plutôt bien réussi sa première mission mais les questions restent au sujet de sa capacité physique à tenir sur la durée.

Le héros de Rostov, avec ce but légendaire contre le Japon en 2018, risque de ne plus être là. Martinez aurait pu se dire qu’un troisième joueur capable de prendre le flanc gauche n’était pas de trop mais Castagne a prouvé qu’il savait s’occuper des deux côtés.

Médian

Axel Witsel peut tranquillement penser à son cinquième grand tournoi consécutif, sa troisième Coupe du monde. Youri Tielemans, lui, en sera à son second Mondial.

Derrière eux, Martinez ne pourra pas se passer de son dernier chouchou en date : Amadou Onana. Les muscles, les grandes jambes et l’audace du natif de Dakar sont déjà importants pour le groupe. Parfois comme titulaire, parfois comme joker, le joueur d’Everton peut même espérer pas mal de temps de jeu sur les terrains du Qatar.

Hans Vanaken, avec son style à part, apporte aussi quelque chose dans le noyau. Le double Soulier d’or peut aussi aider un cran plus haut. Le dernier rassemblement était moins faste pour lui que la saison précédente, quand il était même proche d’une place dans le onze de base, mais il serait surprenant de le voir disparaître subitement.

L’extension à 26 offre une possibilité pour un cinquième médian. Dennis Praet, Orel Mangala et Albert Sambi Lokonga devraient entrer en ligne de compte mais ils risquent bien de se faire doubler par la grosse surprise de la liste : Roméo Lavia.

Le gamin de Southampton a tellement impressionné en début de saison que Roberto Martinez, lui-même, a reconnu qu’il l’aurait repris sans sa blessure juste avant le rassemblement de septembre. Quasi remis de ses bobos aux ischios, l’ancien Anderlechtois de 18 ans a tout pour être l’atout fraîcheur dans le noyau des Diables rouges.

Milieu offensif

On imagine bien une petite chapelle quelque part dans la propriété de Roberto Martinez dans le Brabant wallon.

Un cierge pour que Kevin De Bruyne ne se blesse pas à Manchester City et garde la même forme d’extraterrestre à la Coupe du monde. Les Diables ont trop besoin du troisième classé au Ballon d’or.

Un cierge pour qu’ Eden Hazard grappille quelques minutes au Real Madrid d’ici le tournoi au Qatar. Histoire de ne pas voir renaître le débat sur la légitimité de laisser le capitaine dans le onze de base.

Un cierge pour que la poisse laisse enfin Jérémy Doku en paix. La bombe de Rennes n’a fait que se battre avec les pépins musculaires depuis le début de la saison. Là, il espère revenir rapidement dans le circuit avec l’équipe bretonne. Mais jusqu’à quand ? S’il donne suffisamment de garanties, il sera celui qui pourra doubler Hazard sur le côté gauche de l’attaque.

Un cierge pour Dries Mertens aussi. Surtout pour qu’il retrouve ses sensations et puisse être un joker valable au Mondial. Ce qu’il a trop peu montré ces derniers mois en équipe nationale.

Et un dernier cierge pour que Leandro Trossard continue à jouer aussi bien à Brighton tout en acceptant d’être un second choix chez les Diables.

Si toutes les prières de Martinez sont entendues, des garçons comme Adnan Januzaj, Dodi Lukebakio et Mike Trésor devront se résoudre à suivre le tournoi à la télé.

Avant-centre

S’il reste des cierges au sélectionneur, il en brûlera un pour Romelu Lukaku. Comment reviendra-t-il après la plus longue mise à l’écart pour blessure de sa carrière ? En attendant déjà qu’il revienne après avoir repoussé plusieurs fois son retour. Pendant son absence chez les Diables, on a surtout mesuré à quel point on avait besoin de lui.

Avec ses qualités et ses défauts, Michy Batshuayi sera là aussi. Ses talents de finisseur et sa qualité technique font pencher la balance dans le bon sens, malgré ses manquements tactiques.

Avec tous les autres choix depuis le poste de gardien, il nous reste un ultime ticket à distribuer. On doit être honnête : c’est ce qui a fait le plus débat au sein de la rédaction. Pour finalement choisir Charles De Ketelaere. Il n’a pas encore séduit Milan mais il est tenu en haute estime par Martinez. Bien plus que Divock Origi qui est pourtant plus performant au poste où CDK a le plus de chances de jouer en équipe nationale ! L’ancien avant-centre de Liverpool paie toujours ses relations tendues avec le coach fédéral, notamment après un déplacement à Saint-Marin où il avait fourni une prestation calamiteuse.

Loïs Openda, dans le dur ces dernières semaines à Lens, risque donc de sauter.