Thibaut Courtois amer de sa 7e place au Ballon d’or: « En tant que gardien, je ne sais pas si c’est possible de faire mieux »

"Je suis très content pour Karim Benzema", a-t-il débuté au micro de la Cadena SER. "Je ne dis pas que je l’aurais gagné, mais je ne suis même pas sur le podium en étant le gardien qui a remporté la Liga et la Ligue des champions. Il paraît que marquer un but vaut mieux que l’arrêter. C’est une bataille qui reste à gagner. En voyant la logique et en sachant comment ils votent, je savais que je n’aurais aucune chance de le gagner."

Dans l’histoire, un seul gardien a remporté le Ballon d’or: le Russe Lév Yachine en 1963. Mais ces dernières années, rares sont les derniers remparts à être apparu dans le top 3. Manuel Neuer (3e en 2014) et Gianluigi Buffon (2e en 2006) sont d’ailleurs les deux seuls de ces vingt dernières éditions.

"Un futur gardien lauréat?Je vois cela comme impossible, pour un gardien de but", estime Thibaut Courtois. "Il est impossible de remporter ce prix. Je ne sais pas si en tant que gardien de but, vous pouvez faire plus que ce que j’ai fait l’année dernière."

Peut-être gagner une Coupe du monde en plus du reste? C’est évidemment tout ce dont rêve le portier madrilène qui devra toutefois d’abord reprendre la compétition après son arrêt forcé causé par des douleurs au nerf sciatique. "J’ai fait 3 ou 4 entraînements et je m’améliore. J’espère être bientôt sur le terrain."