Brighton, qui n’a plus gagné depuis quatre matchs d’affilée déjà (2 nuls, 2 défaites), reste bloqué à la septième place avec 15 points. Nottingham (6 points) occupe l’avant-dernière place et a cédé la lanterne rouge au Leicester de Wout Faes, Timothy Castagne, Youri Tielemans et Dennis Praet. Mercredi, les Foxes reçoivent Leeds.