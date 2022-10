La Ligue des Champions ne sourit pas aux Diables: Hazard ne saisit pas sa chance, grosse inquiétude pour Meunier

Un mois après sa dernière apparition sous le maillot madrilène (ce qui explique son manque de rythme), le Diable n’est toutefois pas parvenu à tirer son épingle du jeu. Presque aucun de ses 35 ballons touchés - dont 33 hors du grand rectangle - n’a apporté le danger. Il n’a pas non plus tenté la moindre frappe.

Ses partenaires n’ont pas été plus tranchants, mais le scénario du match - avec l’ouverture du score du Shakhtar (46e) - a forcé Carlo Ancelotti à faire monter Vinicius Jr. à la place d’Hazard. Sans plus de réussite, même si Rüdiger, au prix d’une blessure au visage, a arraché le partage (90e+5: 1-1) de la tête.

Meunier sort blessé

Dans le même temps, son petit frère Thorgan Hazard est monté en 2e période (71e) comme son adversaire sévillan Adnan Januzaj (59e). La rencontre s’est finie par un partage (1-1), mais avec une mauvaise nouvelle. Après avoir grimacé plusieurs minutes, Thomas Meunier (dont le centre a permis à Bellingham de faire 1-1) a réclamé son changement (83e) en se tenant le haut de la cuisse. On craint une blessure musculaire… à moins de six semaines de la Coupe du monde.

De son côté, Divock Origi a participé aux dix dernières minutes, mais n’a pas pu sauver le Milan AC, de nouveau battu par Chelsea (0-2). Et plus tôt dans la soirée, Kevin De Bruyne et Manchester City n’ont pas battu Copenhague (0-0), mais ont validé leur qualification.