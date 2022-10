Carlo Ancelotti : «Eden Hazard ne m’a pas parlé»

"Eden Hazard est toujours un joueur très important pour l’équipe nationale", a commenté le premier au micro de la RTBF. "Et je ne le vois pas comme un joker, qui peut faire la différence en venant du banc. Son style de jeu, c’est le contraire : il doit prendre le rythme du match en main, dès le début de la rencontre. Je ne le vois pas non plus comme un faux n°9. Je le vois comme quelqu’un qui doit jouer à gauche et rentrer dans le jeu."

À Madrid, c’est tout le contraire qui se produit. Hazard n’est considéré que comme un remplaçant. Qui plus est, dans une position centrale et pour évoluer dans des conditions particulières. Dimanche soir, il n’a par exemple pas été lancé face à Osasuna à cause de son jeu de tête moins fiable que celui de Mariano Diaz. "Chaque joueur connaît sa situation", s’est justifié Carlo Ancelotti ce mardi en conférence de presse. "Chacun me demande des explications. Mais Eden ne m’a pas parlé car il connaît très bien sa situation et il a d’autres joueurs devant lui. Il a beaucoup de concurrence. Certains jouent moins que d’autres. Mais sa situation est assez claire."

Avec le retour de Karim Benzema qui a pris l’habitude de rester sur le terrain 90 minutes, les chances de voir Eden Hazard affronter le Shakhtar ce mercredi sont donc assez faibles. Celles de Thibaut Courtois sont quant à elles nulles.

Souffrant de douleurs au nerf sciatique gauche, le portier belge est aussi incertain pour le match de ce week-end. "Après le traitement de lundi, il va beaucoup mieux. Mais nous avons des doutes pour Getafe. Il sera peut-être prêt pour le match retour contre le Shakhtar ou le Clasico", a commenté Ancelotti.