Terrible nouvelle pour Saelemaekers: sa Coupe du monde sérieusement menacée

Selon son club, le joueur souffre d’une déchirure partielle du ligament collatéral médial. Pas question pour autant de procéder à une intervention chirurgicale, puisque le staff médical du Milan AC a opté pour un traitement conservateur. Son temps de récupération est estimé entre 6 à 8 semaines.

Ce qui signifie que Saelemaekers ne devrait pas être de retour sur les pelouses au moins avant la mi-novembre. Or, Roberto Martinez annoncera sa liste pour la Coupe du monde à ce moment-là. Et il serait peu probable que le sélectionneur convoque un joueur hors de forme et à peine revenu de blessure.