Si les images ne sont pas bien méchantes, Hazard ayant droit comme tout le monde à se changer les idées, elles passent plutôt mal à Madrid. "Il y a quelques jours, Hazard, l'une des recrues les plus chères de l'histoire du club, s'est plaint de son manque de temps de jeu au Real Madrid. Mais son attitude en dehors des terrains est loin d'être exemplaire", écrit Sport, qui fait référence aux propos du Brainois après la victoire des Diables face au pays de Galles.

Le message est clair: en Espagne, on ne pardonne plus grand-chose au Diable rouge, qui a coûté une fortune et qui n'a jamais réussi à justifier l'investissement réalisé par le Real Madrid.