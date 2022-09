Coupe du monde, droits de l'homme, foot féminin, stade: Peter Bossaert, CEO de l'Union belge, répond aux sujets du moment

Dans son nouveau bureau de l’Union belge, à Tubize, le CEO a forcément parlé du rendez-vous qatari, sur et en dehors du terrain, du football féminin, mais aussi de la rénovation du stade Roi Baudouin, qui pourrait accueillir le Final Four de la Ligue des nations en juin 2023 en cas de succès des Diables ce dimanche aux Pays-Bas.

Coupe du monde (sportif)

M. Bossaert, à partir de quel moment, la Coupe du monde sera-t-elle une réussite pour la fédération ?

Sur un plan financier, on est modeste, et comme avant chaque tournoi, on a budgétisé jusqu’au premier tour. Ce qui viendra après sera du bonus. Sur le plan sportif, je ne vais pas vous dire ici qu’on vise la finale, la demi-finale ou le quart de finale. On est ambitieux, on espère que les planètes vont s’aligner, mais cela n’aurait pas de sens de fixer un objectif. Cela dépend de trop de paramètres.

Roberto Martinez sera-t-il encore le sélectionneur après la Coupe du monde ?

On est concentré sur le tournoi, tout en se parlant, entre-temps. On sait ce qu’on pense l’un de l’autre.

Et que pensez-vous ?

Tout le monde connaît mon idée sur Roberto: c’est un coach extraordinaire, qui a réussi des résultats exceptionnels pour notre pays et a offert une vision pour le football belge, et son développement. La structure qu’il a mise en place permettra à la Belgique de rester dans le Top 10 mondial après cette génération.

C’est lui qui décidera s’il part ou non ?

Non. Comme dans chaque relation, les deux parties ont le droit de prendre une décision. Mais en ce moment on est concentré sur le Qatar.

Une prolongation est-elle à l’étude ?

Elle n’est pas à l’ordre du jour… mais ce n’est pas exclu non plus.

Coupe du monde (organisation)

Des appels au boycott de la Coupe du monde se multiplient ces derniers temps. La fédération belge ne boycottera pas, mais elle veut faire changer les choses. Comment cela se passe-t-il concrètement ?

Il est important de rappeler ceci, d’abord : à la fédération, on a créé une plateforme pour le Qatar depuis deux ans, avec des associations comme Amnesty International, des syndicats et l’Organisation internationale du Travail. On ne peut pas dire qu’ils sont des amis du régime en place. Mais personne, au sein de ces différentes associations, n’a appelé au boycott. On travaille en revanche pour améliorer les conditions de travail, et selon des organismes indépendants, le Qatar est le seul pays du Golfe où des améliorations ont été apportées ces dernières années au niveau des conditions de travail. Tout n’est pas rose, on en est conscient, mais comme fédération on veut donner notre soutien pour apporter des changements. C’était dans le domaine de la construction, mais notre attention devra aussi être portée sur les autres secteurs de travail, dans les hôtels, les transports, les services, pendant le tournoi. L’autre point essentiel à nos yeux concerne la liberté de genre. On veut la garantie que tout le monde sera accepté sur place, en sécurité.

Et c’est possible ?

Religieusement, c’est un débat. Mais nous voulons avoir la garantie du régime en place que tout le monde sera le bienvenu. Dans le même temps, tout le monde doit tenir compte de la culture du pays, différente de chez nous. Toby (Alderweireld), qui a joué au Qatar, m’a par exemple expliqué qu’on ne s’embrasse pas en rue, on ne montre pas son amour, comme on le fait en Europe. Il faut en tenir compte. Ce que nous voulons aussi, c’est s’assurer que le changement sera durable, et pas seulement le temps d’une Coupe du monde. Nous retournerons au Qatar, après le Mondial, pour constater que les changements ont bien été intégrés. La Belgique fait en effet partie d’un groupe de travail à l’UEFA qui suit l’évolution des choses, dans différents domaines.

L’appel au boycott tient aussi au volet écologique. En élargissant le débat, n’est-ce pas le gigantisme du football qu’il faut revoir ?

Il faut déterminer un cadre. On est une organisation sportive, et on ne peut pas fermer les yeux sur les problèmes de société. On doit trouver une bonne balance, mais la Coupe du monde, elle sera toujours organisée. Dans le cahier des charges, désormais, une attention est d’ailleurs portée à l’empreinte écologique, à ce qui est fait des stades, après la compétition. Le monde du football ne ferme pas les yeux, on travaille à ces questions. Mais dans un même temps, je plaide pour un certain équilibre des responsabilités. Il y a des Grands Prix de F1, de MotoGP, des championnats du monde de cyclisme ou d’athlétisme qui ont été organisés au Qatar, et je n’ai pas souvent entendu un journaliste parler des droits de l’homme ou de l’écologie. On négocie avec le Qatar un contrat de livraison de gaz, et cela ne pose pas de souci, ou en tout cas on ne l’entend pas. Ce que je demande c’est que la société soit aussi vigilante aux autres activités qu’au monde du football.

Mais vous savez que le football a une caisse résonance plus importante. Réduire le nombre de compétitions, et donc les voyages, n’est-il pas possible ? Une Coupe du monde à 48 est-elle nécessaire ?

Personnellement, je préfère une Coupe du monde à 32, mais il faut se rendre compte de notre position dans le débat. L’UEFA n’a que 55 voix sur les 211 de la FIFA. Par exemple, l’Allemagne a une voix, comme les plus petits pays, pour qui la carotte d’un Mondial à 48 est importante. Les plus grands pays ne pèsent pas assez lourd, dans ce débat-là, et il n’est pas réaliste de vouloir changer le droit de vote.

Le foot féminin

Quelles ont été les retombées de l’Euro féminin pour la fédération ?

On n’a pas encore les chiffres, mais après avoir connu une croissance de 20 % la saison passée au niveau des affiliées, on peut espérer au moins la même chose cette année. L’équipe a réalisé un exploit (NdlR : la Belgique a été éliminée en quarts de finale contre la Suède, 1-0), et cela va aider au développement du foot féminin en Belgique. Je suis persuadé que le foot féminin va rapporter à la fédération.

Financièrement, justement, où en êtes-vous des primes versées aux joueuses, moins importantes que chez les hommes ?

Cela a déjà beaucoup évolué, et ça va encore évoluer. Il y a deux points. Le premier est organisationnel : les Flames bénéficient des mêmes infrastructures, du même encadrement que les Diables rouges. De ce point de vue, c’est égal. Sur le plan financier, il faut se poser la question de cette manière: distribue-t-on les primes en pourcentage par rapport à ce qui est reçu (par l’UEFA) ou en valeur absolue ? En montant absolu, ce n’est pas encore possible de s’aligner sur les primes des hommes, plus importantes. En pourcentage, on distribue toutefois plus que chez les hommes. Notre mission est donc d’augmenter la valeur des compétitions féminines (NdlR : la Belgique est candidate à l’organisation du Mondial féminin 2027, avec l’Allemagne et les Pays-Bas).