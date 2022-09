Qui pour remplacer Lukaku avec les Diables : l’ultime chasse au neuf avant Doha

Son plan de jeu doit toutefois être élaboré sans son meilleur atout offensif, Romelu Lukaku, qui se remet d’une blessure à la cuisse. Ce qui était déjà le cas lors de neuf des treize rencontres des Diables rouges disputées la saison dernière. À cause d’une suspension, de blessures ou suite au choix de ne pas sélectionner les joueurs à plus de 50 capes. Et à chaque fois, Roberto Martinez a dû user d’alternatives qui s’avèrent désormais différentes que par le passé.

Option n° 1 : Batshuayi

Il était déjà le numéro 2 dans la hiérarchie derrière Lukaku. Les absences de Christian Benteke (non repris) et Divock Origi (blessé) ne font donc que confirmer cette tendance. "Martinez procède par hiérarchie sportive, et j’imagine mal un autre joueur que Batshuayi pour remplacer Lukaku", observe notre consultant Alex Teklak.

Le nouveau venu du mois de juin Loïs Openda, qui a déjà montré cette saison avec Lens (4 buts) qu’il poursuivait sa belle montée en puissance, reste lui aussi un cran en dessous du buteur de Fenerbahçe. "En termes d’expérience, Michy reste devant Loïs", a confirmé Robert Martinez au micro de RTL Sport.

Michy Batshuayi n’est toutefois pas un copier/coller de Lukaku. "Son profil est unique et il n’y a pas un joueur identique, surtout pour jouer dans le système voulu par Martinez, pointe Alex Teklak. Lukaku joue en pivot, en gardant le ballon, alors que Batshuayi décroche beaucoup et est très mobile, parfois de manière excessive. Il a un côté plus dispersé dans le jeu, mais aussi une forme d’insouciance qui peut être un avantage."

Option n° 2 : Openda

Roberto Martinez l’admet volontiers : "Loïs Openda est la plus grande surprise de ces derniers mois au sein du groupe."

Avec un apport encore différent de celui de Michy Batshuayi. "Il est plus fuyant et joue plutôt en profondeur et a besoin d’espaces, ce qui n’arrive pas souvent pour la Belgique", analyse Alex Teklak.

"Il possède une excellente vitesse et une grande faculté à être en mouvement. Et désormais, il parvient à être efficace devant le but", approuve le sélectionneur.

Son idée semble toutefois plutôt de lancer l’ancien Brugeois en seconde période. "Avec la nouvelle possibilité de procéder à cinq remplacements, cela change la manière de travailler, se justifie-t-il. Il est désormais rare d’avoir des attaquants qui jouent 90 minutes. Tous les joueurs doivent donc se tenir prêts pour profiter de leur montée au jeu."

Option n° 3 : un faux 9

Avec le passé de Dries Mertens, qui a enchaîné plusieurs saisons en tant que faux 9 à Naples, et le présent d’Eden Hazard, utilisé au Real Madrid comme substitut à Karim Benzema, l’idée d’utiliser un profil différent en pointe pourrait germer dans la tête de Roberto Martinez.

Il faudrait toutefois que Batshuayi et Openda aient simultanément un problème physique pour que cette option soit choisie. D’autant que l’entraîneur espagnol n’a pas la même conception des choses pour Eden Hazard.

"Je ne le vois pas comme un faux 9", pense Martinez qui avait testé Hazard à ce poste uniquement durant un bout de match contre le Brésil à la Coupe du monde 2018, pour mettre Lukaku à droite et faire mal aux latéraux brésiliens. "Il n’y a pas de bon ou mauvais choix dans le football, mais nous fonctionnons mieux dans notre système lorsqu’il y a un numéro 9 fixe et qu’Eden utilise l’espace autour de lui."

"Il faudrait déjà savoir comment Eden vit cette situation à Madrid, mais pour moi c’est une mauvaise idée, confirme Alex Teklak. Mais si l’idée germe dans la tête de Martinez, il faudra bien expliquer à Eden, que c’est juste pour dépanner en l’absence de Romelu."

En revanche, le coach fédéral compte bien accorder des minutes à Hazard. Sur l’aile gauche. "Ces deux matchs sont une bonne opportunité de lui donner du temps de jeu. Mais son manque de minutes ne m’inquiète pas par rapport à son niveau, parce qu’il est désormais totalement libéré de ses douleurs à la cheville depuis l’opération. Cela s’est déjà vu lorsqu’il est venu en juin. Mon inquiétude est plutôt de savoir combien de matchs peut jouer un joueur qui n’a pas beaucoup de minutes et de rythme dans les jambes."

Option n° 4 : un duo

Sous Martinez, la Belgique n’a que très rarement évolué avec deux attaquants. Mais Martinez l’a tout de même fait en début de partie face aux Pays-Bas en juin dernier, ainsi qu’en huitième de finale du dernier Euro contre le Portugal. Dans ce schéma en 3-4-1-2, Eden Hazard était utilisé en soutien de Romelu Lukaku. Il pourrait l’être cette fois-ci à côté de Batshuayi.

"Avec Antonio Conte à Chelsea, Hazard a aussi parfois joué dans un 3-5-2, conclut Alek Teklak, qui ne voit cependant pas Martinez changer son système. C’est peu probable car il base toute sa philosophie sur le 3-4-2-1. Il ne va pas changer dès le début du match, mais peut-être en cours de rencontre. De manière plus globale, l‘idée mériterait toutefois d’être posée. Car en cas d’absence de Lukaku pour des matchs à la Coupe du monde, cela mettrait moins le souci du pivot en évidence."