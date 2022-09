Ce qu'il faut retenir de Belgique - pays de Galles: KDB taille patron, première pour Debast, Martinez voit rouge

KDB, menace numéro une

Si les Diables ont livré un match sérieux dans l'ensemble, difficile de ne pas sortir Kevin De Bruyne du lot. Le meneur de jeu de Manchester City a encore été étincelant. Omniprésent, il était à la réception de l'assist de Michy Batshuayi sur le 1-0 (10e), puis passeur décisif à son tour pour l'ex-Rouche sur le 2-0 (37e). Il a failli ajouter un deuxième but à sa feuille de statistiques, mais son tir enroulé du droit a heurté le poteau de Hennessey (27e). Il s'est permis de croquer un ballon en or de contre-attaque, c'est vrai (24e), preuve qu'il reste faillible. Mais il a encore offert un appel inspiré pour Tielemans juste avant la mi-temps, qui lui permettait de se retrouver seul face au gardien de Nottingham (43e). Il provoque un penalty... finalement annulé par le VAR. Sept de ses passes ou centres ont permis à un équipier de tirer au but. Un KDB dans cet état de forme porte son équipe à un niveau supérieur. Il a été justement ovationné par le stade roi Baudouin à sa sortie, dans les arrêts de jeu.

La première de Debast: une défense 100% Pro League

C'était la surprise du onze de Roberto Martinez: le jeune Zeno Debast a eu droit à une titularisation sur le côté droit du trio défensif pour sa première sélection. Le défenseur d'Anderlecht était accompagné de deux autres joueurs de D1 belge: Toby Alderweireld (Antwerp) et Jan Vertonghen (Anderlecht). Le numéro 4 a livré une première contrastée. Appliqué, il n'a pas été mis en grand danger... jusqu'au but gallois. C'est lui qui se fait surmonter de la tête par le grand Kieffer Moore (50e) sur une phase où il n'est jamais aisé de défendre, alors que l'attaquant arrive lancé dans le dos. Cette première peut-elle chambouler la hiérarchie de Roberto Martinez pour novembre? Pas sûr.

La dernière fois qu'un néo-Diable a eu droit à une titularisation pour sa toute première remonte à Belgique-Côte d'Ivoire en octobre 2020, où Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers avaient été alignés dans le onze pour leurs premières.

Sans Bale, les Gallois inoffensifs

On l'attendait titulaire, mais vu son manque de temps de jeu à Los Angeles, Gareth Bale n'est monté qu'à la 64e minute. En son absence, le pays de Galles a peiné à mettre Thibaut Courtois en danger. Le gardien a sorti un bel arrêt sur une tête d'Ampadu (38e) et a dû s'incliner sur la deuxième grosse occasion, un autre coup de boule, de Moore (2-1, 50e). La montée au jeu du capitaine gallois, qui s'est installé en pointe, a correspondu au moment à partir duquel les Gallois ont un peu plus pesé offensivement. Mais sans grand plus, même si Courtois a sorti un bel arrêt sur une frappe enroulé de James à 2-1 (89e).

Martinez exclu

Roberto Martinez ne s'est pas fait un ami avec l'arbitre turc, Mete Kalkavan. Alors qu'on jouait les arrêts de jeu, le sélectionneur des Diables a gardé en mains un ballon qui était sorti en touche au profit des Gallois. Il ne l'a certes pas rendu directement au joueur gallois venu à sa rencontre, pour le déposer un peu plus loin au sol, histoire de gagner quelques secondes, mais l'arbitre a appliqué le règlement à la lettre de façon un peu sévère en l'excluant directement. Une première depuis son arrivée à la tête des Diables, en 2016.

Il faudra un miracle à Amsterdam, dimanche

S'il restait un mince espoir de terminer en tête de ce groupe 4, il a quasiment disparu puisque les Pays-Bas se sont imposés ce jeudi soir 0-2 en Pologne grâce à des buts de Cody Gakpo (PSV) et Steven Bergwijn (Ajax). Il aurait fallu que les Oranje perdent des points à Varsovie pour que les Diables n'aient "plus qu'à" gagner chez nos voisins dimanche soir pour remporter leur poule. Au lieu de ça, ils restent à trois points de l'équipe de Van Gaal et devront donc aller s'imposer par trois buts d'écart pour remonter le 1-4 de l'aller et compter, dans ce cas, sur une différence de but générale favorable. La mission s'annonce (très) compliquée.