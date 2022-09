Roberto Martinez, confiant pour son capitaine: “Je n’ai plus vu Hazard aussi heureux depuis six mois”

"Avec Eden, je reçois toujours les mêmes questions, répond Martinez quand on lui parle du statut de son capitaine au Real Madrid. Est-ce que je m’inquiète de son manque de temps de jeu ? Est-ce que je m’inquiète de sa position sur le terrain quand il joue ? Je comprends bien mais je préfère voir qu’Eden est arrivé à Tubize avec un formidable état d’esprit. Il est super excité. Je vais même vous dire : je ne l’avais plus vu aussi heureux depuis au moins six mois."

Jeudi, Eden Hazard va commencer le match, brassard au bras. Et, cette fois, le sélectionneur ne fixe pas de limite de temps passé sur la pelouse, contrairement aux derniers rassemblements. "Tout dépendra du tempo de la rencontre et de comment il se sent mais il pourrait jouer toute la rencontre si ça se passe bien. Bien sûr que je préférerais avoir un Eden qui a beaucoup de rythme de match en club mais je suis surtout content d’avoir un Eden heureux."

S’il n’est pas remplacé jeudi contre le Pays de Galles, Hazard disputera les 90 minutes d’une rencontre des Diables pour la première depuis 21 juin 2021 contre la Finlande à l’Euro, il y a 15 mois (2-0).

Mais s’il joue toute la rencontre, cela signifiera qu’il ne pourra pas faire les 90 minutes dimanche à Amsterdam. Martinez a précisé qu’il aimerait qu’aucun de ses joueurs de champ ne joue l’intégralité des deux duels, séparés de seulement trois jours.