Mondial 2022: Dimitri Vegas & Like Mike signent un deuxième hymne pour les Diables

Moins de dix jours après que "Warrior "d’Oscar and The Wolf ait été présenté officiellement comme le nouvel hymne des Diables rouges, voilà que Dimitri Vegas & Like Mike déboulent avec leur propre chanson.

Invité par Jupiler, un des principaux sponsors de l’équipe nationale, le duo anversois espère créer la sensation avec "Believe", un morceau reprenant "des échantillons de chants de supporters enregistrés dans des stades belges".

En 2016, Dimitri Vegas & Like Mike avaient déjà composé l’hymne officielle des Diables rouges pour l’Euro.

Le titre "Believe"- qui fait partie de la future campagne publicitaire de Jupiler - sera diffusé à partir de ce vendredi sur toutes les plateformes de streaming.