Coupe du monde: «On ne force personne à aller au Qatar»

La Fédération belge s’est déjà souvent exprimée au sujet de la désignation du Qatar comme hôte de la Coupe du monde. En juillet, le CEO Peter Bossaert expliquait encore, dans nos colonnes, pourquoi les Diables ne boycottent pas l’événement : "La situation des droits humains des travailleurs migrants a été sous-estimée. On aurait pu rejeter la candidature du Qatar, en 2010. Mais maintenant qu’on y est, il faut regarder ce qu’il s’y passe. Tout n’est pas rose, il y a encore beaucoup de travail sur le terrain, mais le changement est là et on va le soutenir grâce à la pression que permet la médiatisation de la Coupe du monde. Si cela peut amener un changement durable, pas seulement pour le Mondial, ce serait déjà une bonne chose."