Un bol d’air belge après un été agité

"C’est très difficile en club, donc c’est une raison supplémentaire de venir ici et de se changer un peu les idées", admet volontiers l’ancien Anderlechtois, qui subit une entame de championnat catastrophique (1 point sur 21). "C’est une situation très négative pour le club et pour moi. Après la rencontre de samedi (NDLR : perdue 6-2 face à Tottenham) , c’était très calme dans le vestiaire. Perdre semaine après semaine, cela pèse sur le moral. Espérons qu’après la trêve internationale, on puisse inverser la tendance."

Outre cette série de six défaites consécutives en Premier League, Youri Tielemans a dû encaisser l’échec de son transfert. Pendant tout l’été, son nom était lié à Arsenal. "À certains moments, cette situation a joué sur mon mental", confie le milieu de terrain qui était aussi courtisé par Liverpool. "Je ne savais pas si le transfert allait se faire ou pas. Mais quand on a des matchs, il faut quand même faire son job et tout donner sur le terrain."

La saison dernière, le Diable rouge a refusé plusieurs offres de prolongation de son contrat qui expire en juin 2023. Il aura donc deux options dans les prochains mois : accepter un nouveau bail, ou partir gratuitement l’été prochain. "Je vais laisser les choses se produire avec le club. Évidemment, c’est moi qui prendrai la décision, mais nous verrons plus tard. Il a été question de différents clubs, je n’entrerai pas dans les détails."

En attendant, le produit de Neerpede se concentrera à fond sur sa saison aux côtés de Timothy Castagne, Dennis Praet et Wout Faes. "Cela ne change pas grand-chose, que je sois dans ma dernière année de contrat ou non. Après que le transfert ne se soit pas fait, j’ai dû tourner le bouton, et je pense que je l’ai fait assez rapidement. Je me concentre sur Leicester où je suis très heureux. Je m’y sens bien et ma famille aussi. Je dois prester, faire mon job et ça viendra à un moment."

«On veut tous se montrer à ce rassemblement»

La Coupe du monde pourrait d’ailleurs jouer un rôle pour son avenir en club. Même si Arsenal devrait revenir à l’assaut dans les prochains mois, d’autres clubs pourraient se mettre à ses pieds s’il venait à crever l’écran depuis le Qatar. "Mais dans tous les cas, une Coupe du monde est toujours très importante", tempère toutefois Tielemans, qui a déjà hâte d’être dans deux mois. "C’est la dernière ligne droite vers la Coupe du monde, c’est le dernier rassemblement. On sait que ça se rapproche et on est assez excités. On a tous envie de faire partie du groupe et de se montrer à ce rassemblement."

Les hommes de Roberto Martinez reçoivent le pays de Galles jeudi (20h45) au stade Roi Baudouin, avant d’aller défier les Pays-Bas chez eux dimanche (20h45).