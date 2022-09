Nouveau venu chez les Diables, Zeno Debast vit un rêve éveillé: "Je saisirai ma chance si l'occasion de jouer se présente"

Debast, qui a joué 14 matches avec le Sporting depuis le début de saison, pourrait recevoir sa chance chez les Diables lors des duels en Ligue des Nations face au pays de Galles, jeudi à Bruxelles, et contre les Pays-Bas, dimanche à Amsterdam. "Tout ce qui arrive en plus maintenant sera du bonus. Évoluer avec l'équipe nationale a toujours été un rêve. Je saisirai ma chance si l'occasion de jouer se présente. Représenter son pays, c'est unique. Davantage encore que de jouer pour son club. Mais il s'agit surtout d'une prise de marques, m'a dit le sélectionneur. Il m'a demandé d'apprendre au contact des autres et d'apporter cette expérience à Anderlecht. La Coupe du monde? Nous verrons bien. Ce serait fantastique bien sûr. En tout cas, je n'ai pas encore réservé de vacances", a-t-il souri.

Debast a dit être "honoré"d'être comparé à Vincent Kompany mais a insisté sur le fait qu'il n'avait "encore rien prouvé". "Vincent a toujours été un modèle pour moi et j'ai eu la chance de l'avoir comme entraîneur. Cette collaboration est arrivée au bon moment pour moi", a ajouté le produit de Neerpede avant d'évoquer ses qualités de footballeur.

"Je pense être très calme et cela peut s'avérer être un atout face à certains joueurs. En tant que joueur professionnel, on est confronté à certains pièges mais j'y fais attention et je continue à travailler très dur", a ponctué Zeno Debast, 21 matches chez les professionnels uniquement.