«Thierry Henry me disait de rester fort»

À un peu plus de deux mois de la Coupe du monde et à quelques heures de l’annonce de la dernière sélection avant le Qatar (voir par ailleurs), ses récentes performances lui donnent le droit de croire à un retour en sélection après une parenthèse d’un an. Lucide mais déterminé, serein mais ambitieux, encore plus mature aussi, le gaucher a pris le temps de raconter ses envies de Diable contrariées par sa drôle d’aventure à Wolfsbourg, lui qui espère fêter ses 25 ans à la veille du match aux Pays-Bas avec le groupe de Martinez.

Dodi, comment se sent-on avant l’annonce d’une sélection ?

Avant, j’étais beaucoup sur mon téléphone à attendre la liste avant d’aller à l’entraînement. Et j’y pensais durant la séance. Ce n’est pas comme si c’était une évidence ou une habitude d’être appelé. C’était très stressant, je me mettais beaucoup de pression. Cette année, j’ai arrêté parce que je me suis dit que je devais vraiment me concentrer sur mon club, sur mes performances et le reste viendra. Après, dans un coin de ma tête, j’y pense. Forcément. Si je suis là, tant mieux, si je n’y suis pas, je vais continuer à bosser et je serai récompensé de mon travail.

Vous semblez être très tranquille, presque détaché finalement…

C’est vrai. Mais je ne vais pas mentir, la sélection est une fierté. Cela signifie beaucoup. Mais se mettre trop de pression ne sert à rien. Ce sont les performances en club qui font que tu es sélectionné. Je me concentre dessus. Pour ne pas avoir de regrets. Être passé par là, c’est normal, c’était nouveau. J’ai appris à relativiser, à me poser les bonnes questions.

Le nombre de messages sur votre téléphone les jours d’annonce est un baromètre assez fiable pour savoir si vous êtes convoqué ou non.

C’est clair (sourire). Même quand tu fais un bon match, tout le monde t’envoie un message. Quand ce n’est pas le cas, il n’y a personne, hormis les proches comme ma femme, mes parents et des amis (sourire).

En suivant votre raisonnement, ne pas avoir été appelé pendant un an n’a pas du tout dû vous surprendre.

Non, c’était logique. Je ne pouvais rien revendiquer.

Qu’avez-vous appris de cette saison paradoxale à Wolfsbourg, où vous jouiez beaucoup jusqu’au départ de van Bommel, puis quasiment plus ensuite ?

Cela m’a forgé mentalement. Chaque situation difficile fait grandir. Pour la première fois, j’ai eu des matchs où je ne rentrais pas et ça m’a fait beaucoup réfléchir. Je travaillais encore plus à l’entraînement. Que je joue ou pas, je dois travailler dur en me disant que ma chance viendra et là, il faut être prêt. On ne peut pas tout contrôler dans le foot. J’arrive avec un coach qui me voulait et me faisait jouer. Ce qu’il fait à l’Antwerp ne me surprend pas d’ailleurs. C’est un bon coach avec de bonnes idées. Dommage qu’on n’ait pas pu travailler ensemble plus longtemps. Sa manière de travailler me correspondait, avec un jeu dominant, en possession. On se recroisera plus tard, qui sait, on se l’est dit. C’était une légende. Je suis très content pour lui. Après, un autre entraîneur est arrivé avec d’autres plans. Il me disait qu’il fallait que je patiente. Que je faisais partie de ses plans. J’ai patienté, j’ai travaillé dur. J’ai fait des bons matchs sans être décisif.

Comment réagissiez-vous quand Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw s’en allaient en sélection ?

Cela fait mal quand même (sourire). Les trêves internationales ne sont pas faciles, cela bosse sérieusement physiquement. Je respecte les choix du sélectionneur même si cela fait mal. Je n’ai pas beaucoup joué, il fallait rester réaliste. J’apprends à être positif. Si j’ai l’occasion d’y être encore, à moi de montrer que le sélectionneur peut compter sur moi.

Avez-vous été en contact avec le staff durant cette période ?

Avec Thierry Henry, oui. Il m’encourageait, me disait de rester fort. C’était des moments assez difficiles. Il a trouvé les mots justes pour me booster. Et je lui en suis reconnaissant.

Vous pourriez fêter vos 25 ans la veille du match aux Pays-Bas…

Ce serait un plaisir. Vingt-cinq ans, c’est un cap. Même si j’ai l’impression parfois que les gens oublient mon âge (sourire). Mais là, c’est spécial.

C’est un bel âge pour disputer une Coupe du monde. Le Qatar, est-ce un rêve ou un objectif ?

Les deux. Je me fixe des objectifs élevés. Je veux d’abord me concentrer sur mon club.

Je vous laisse terminer cette phrase : au Qatar, les Diables doivent viser…

De gagner la Coupe du monde non ?

Il faut l’espérer…

Si tu vas dans un tournoi sans te dire que tu y vas pour gagner, cela ne sert à rien d’y participer.