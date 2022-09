Égrainant les noms des trente joueurs retenus pour les matchs contre le pays de Galles (22 septembre) et aux Pays-Bas (26) en Ligue des Nations, le sélectionneur a terminé en disant : "Jason Denayer est convoqué, mais il ne prendra pas part aux matchs. Il rejoint la sélection pour qu’on puisse le voir, et lui redonner un peu de rythme via les entraînements. Il a débuté huit matchs de la campagne de qualification pour la Coupe du monde, ce n’est pas rien et il faut en tenir compte."

Il est permis d’imaginer que s’il avait estimé avoir d’autres choix en défense, le sélectionneur se serait passé d’un Diable sans contrat, qui n’a plus joué un match officiel depuis le 14 avril 2022, avec Lyon, soit un peu plus de cinq mois.

Cette convocation remet aussi sur la table le chantier de la défense, qu’intègre Zeno Debast (voir l’article sur Anderlecht), 20 matchs de Pro League au compteur.

Denayer passera donc la semaine prochaine à Tubize, pour retrouver le contexte d’un entraînement collectif alors qu’il s’entretient, seul, et est en relation régulière avec le département physique de la fédération.

Il devra surtout se trouver un club, à huit semaines de la Coupe du monde, sous peine de la regarder à la télévision, à moins qu’il la boycotte.

Roberto Martinez a été assez clair sur le sujet : "On connaît les qualités de Jason, sa capacité à défendre en un contre un, à gérer les espaces, mais dans sa situation, sans club, il serait difficile de le convoquer (pour la Coupe du monde). À l’inverse, s’il trouve un club dans les prochains jours ou semaines, je suis certain qu’il sera vite prêt."

Le technicien espagnol espère que son Diable rouge saura se caser, quitte à en discuter avec lui pendant le rassemblement, dans son intérêt et celui de la sélection.

Dans l’effectif national, Denayer est le troisième joueur le plus utilisé, dans le secteur défensif, après Vertonghen et Alderweireld. Il est souvent le premier choix au moment de choisir le troisième homme du trio défensif, devant Dedryck Boyata, et il n’est pas simple de créer de nouveaux automatismes à l’approche d’une grande compétition, dans un secteur indécis.

Jason Denayer est toujours Diable rouge, mais toujours sans club. En septembre, cela passe encore, même si cela pose question. Mais en novembre, ce ne sera plus tenable.