Lukaku: de nouveaux grands rendez-vous manqués

Il y restera une semaine – jusqu’à vendredi – aux côtés de son physiothérapeute personnel, l’Espagnol Oscar Brau, qui l’accompagne au centre médical de Lieven Maesschalck, à Anvers. L’objectif est double : recevoir les soins nécessaires pour accélérer la guérison ainsi qu’être vu par le staff médical de l’équipe nationale qui souhaitait l’avoir à l’œil en vue de la Coupe du monde.

Il est presque acquis que Big Rom ne reviendra pas sur les pelouses avant la trêve internationale. La vraie question est de savoir s’il sera apte à défendre le maillot des Diables le 22 septembre contre le pays de Galles, puis trois jours plus tard aux Pays-Bas. La presse italienne plaide plutôt pour un retour le 1er octobre pour le choc contre la Roma, ou le 4 octobre pour la réception du FC Barcelone.

Une absence inédite

Son absence pourrait donc atteindre plus d’une trentaine de jours, soit six rencontres manquées en club et deux avec les Diables. Ce qui n’est arrivé qu’une seule fois dans sa carrière : à l’automne dernier (cheville).

Avant cela, Big Rom n’avait jamais été écarté aussi longtemps des pelouses. Encore moins pour une blessure musculaire, comme c’est le cas aujourd’hui. Le joueur de 29 ans ne s’était même jamais absenté plus de deux rencontres à cause de sa cuisse, sauf en 2015 lorsqu’il portait la vareuse d’Everton.

Comme en 2019 et 2020

Mais ce qui frustre le plus Romelu Lukaku, c’est qu’il manquera une nouvelle fois des rencontres prestigieuses. Lors de son premier passage à l’Inter Milan, il était blessé face au Barça (octobre 2019) puis l’année suivante contre le Real Madrid (novembre 2020). Et à chaque fois, l’Inter s’était incliné, avant de finalement manquer la qualification pour le tour suivant.

Cette fois, c’est au Bayern que l’ancien Anderlechtois ne pourra pas se frotter. Il aurait pourtant tant désiré profiter de cette occasion pour faire taire les critiques qui l’entourent déjà en ce début de saison. La dernière en date émane de l’ancien international italien Claudio Marchisio.

"Je ne sais pas si c’était nécessaire de le faire revenir, peut-être fallait-il chercher des attaquants différents, plus adaptés au style d’Inzaghi", a-t-il ainsi lancé sur le plateau d’une émission de la RAI.

"Dès qu’il reviendra de la blessure, il devra prouver sa valeur en Ligue des champions", ajoute l’ex-star de la Juventus Alessandro Del Piero, dans la Gazzetta dello Sport. C’est tout le mal qu’on lui souhaite, notamment le 4 octobre contre le Barça qui lui avait souri en décembre 2019 (1 but).