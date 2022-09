Mercato : le jour J pour Tielemans, Meunier et les autres

Youri Tielemans

La saga n’aura donc pas trouvé d’épilogue avant le dernier jour. Mais, vu la somme réclamée initialement par Leicester City (40 millions€), il fallait s’attendre à ce qu’Arsenal patiente jusque dans les dernières heures du mercato pour mettre la pression sur les Foxes. Soit Tielemans partira au prix proposé par les Gunners (20 à 25 millions€), soit il s’en ira gratuitement dans douze mois, à la fin de son contrat.

Youri Tielemans a jusqu’à présent refusé les propositions de prolongation de contrat, en espérant recevoir un bon de sortie cet été. Il aurait d’ailleurs un accord verbal avec la direction d’Arsenal, même si celle-ci n’a pas formulé d’offre concrète à Leicester… jusqu’à ce jeudi. Très probablement. D’autant que Mikel Arteta, le manager des Londoniens, vient de perdre deux médians sur blessure (Partey et Elneny).

Thomas Meunier

Le Barça joue aussi la montre pour le recrutement de son nouvel arrière droit. Le plan A (César Azpilicueta, qui a prolongé à Chelsea) et le plan B (Juan Foyth, blessé pour deux mois) sont tombés à l’eau. Ce qui fait de Thomas Meunier le choix n° 1. L’Ardennais a déjà émis publiquement son souhait de rejoindre Barcelone. Un transfert en Catalogne avorté l’hiver dernier l’a d’ailleurs frustré une première fois. Serait-ce enfin la bonne ? Le joueur se tient prêt à prendre l’avion en cette fin de mercato, si Dortmund parvient à s’accorder avec le Barça. Dans le cas contraire, les Catalans se rabattront sur une autre piste. L’Espagnol Hector Bellerin (Arsenal) pourrait en être une.

Michy Batshuayi

Bloqué à Chelsea depuis son retour de prêt (il était au Besiktas la saison dernière), Batsman attend désespérément un nouveau défi. Son nom a été cité dans plusieurs clubs de Premier League ces dernières semaines (Everton, Wolverhampton, Leeds…), mais aucun d’eux n’est allé jusqu’au bout des démarches.

L’attaquant de 28 ans a également reçu une proposition de la Salernitana, en Italie, en début de semaine. Mais ses exigences salariales auraient refroidi le club de Serie A, selon Salerno Today, un quotidien local. L’agent de Batshuayi devra donc redoubler d’efforts dans les prochaines heures pour caser son poulain, qui espère trouver un club pour enchaîner les bonnes performances en vue de la Coupe du monde.

Dennis Praet

Partira ou partira pas ? Titulaire samedi face à Chelsea, Dennis Praet a retrouvé une place de choix dans l’effectif de Leicester. Mais un intérêt de dernière minute venu du Torino – où il était prêté la saison dernière – pourrait changer la donne. Le milieu de terrain craint en effet de retourner sur le banc des Foxes, alors qu’il serait un titulaire important à Turin. "Il n’est jamais venu vers moi pour me dire qu’il avait changé d’avis sur ce dont nous avons parlé, a confié son coach Brendan Rodgers ce mercredi. Donc je prévois qu’il reste ici, en se battant pour l’équipe."

Début août, le manager des Foxes avait affirmé son envie de conserver Praet. "Il est revenu revigoré et veut vraiment être ici. Je pense qu’il est un vrai bonus pour nous et je crois qu’il souhaite rester et concourir pour une place dans l’équipe."

Yannick Carrasco

Un départ inattendu vers l’Angleterre ? Tottenham, qui veut renforcer ses ailes, serait prêt à payer la clause libératoire de Yannick Carrasco (60 millions €) en cette fin de mercato. L’opération pourrait arranger l’Atlético Madrid, qui a besoin d’argent pour payer les potentiels 40 millions € du transfert définitif de Griezmann. Affaire à suivre de très près…

Jan Vertonghen

Devenu remplaçant de luxe au Benfica, Jan Vertonghen pourrait trouver une porte de sortie dans les dernières heures du mercato. Les dernières tendances ne vont toutefois pas vers un départ de Lisbonne. Le défenseur de 35 ans préférerait se battre pour sa place tout en honorant sa dernière année de contrat.

Aster Vranckx

Il n’est pas encore Diable rouge, mais sera l’un des prochains Diablotins à rejoindre les « grands ». Un départ de Wolfsbourg pourrait accélérer le processus. D’autant que le plus gros candidat se nomme AC Milan. Selon Sky Italia, les Rossoneri voudraient absolument trouver un accord pour attirer le prometteur médian de 19 ans. La fumée blanche serait proche