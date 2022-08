Double coup d’arrêt pour Lukaku à l'Inter: “Ce n’est plus le même Romelu qu’il y a deux ans"

D’abord à cause d’une blessure musculaire aux fléchisseurs de la cuisse gauche. Le numéro 90 de l’Inter a été touché lors de la séance d’entraînement de ce dimanche, et son état le fera manquer l’affrontement avec Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers et Divock Origi.

“Romelu Lukaku a subi des tests ce lundi à l’Institut Humanitas de Rozzano, après la fatigue musculaire rencontrée à l’entraînement”, a communiqué le club ce lundi soir. “Les tests ont révélé une lésion des fléchisseurs de la cuisse gauche. Son état sera réévalué la semaine prochaine.”

Certains médias évoquent une absence d’une quinzaine voire une vingtaine de jours qui lui ferait aussi manquer le premier choc de Ligue des champions face au Bayern, le mercredi 7 septembre. Le Corriere dello Sport pointait pourtant la volonté de Lukaku d’être présent à tout prix pour le derby de samedi déjà primordial dans la lutte pour le Scudetto. D’autant que ces affrontements avec le Milan AC lui ont plutôt bien réussi lors de ses deux premières saisons à l’Inter : quatre victoires en cinq matchs, avec cinq buts à la clef.

Il est aussi vrai que les Nerazzuri ont souvent galéré lorsque leur Diable rouge était blessé. Entre 2019 et 2021, son équipe n’a remporté que deux des six matchs manqués par Lukaku. C’était toutefois lorsque Big Rom était à son apogée.

L’autre point d’inquiétude à Milan réside en effet sur son état physique global et son intégration dans le schéma de Simone Inzaghi. Même s’il a marqué puis délivré un assist lors de ses deux premières rencontres de Serie A, Lukaku n’est pas encore parvenu à convaincre les fans et les observateurs. Sa prestation très moyenne de vendredi face à la Lazio (défaite 3-1) n’a fait que renforcer ce sentiment.

“Romelu Lukaku est en difficultés. Il doit se réveiller car à cause de son physique, il ne sera en forme que dans un ou deux mois”, pense par exemple l’ancien attaquant international italien Antonio Cassano, qui a debriefé le choc face à la Lazio sur son compte Instagram.

Les critiques portent surtout sur sa mobilité. “Il attendait que les ballons tombent du ciel, à l’arrêt. Il allait rarement vers le ballon ou dans les espaces, comme il le fait habituellement”, pointait notamment La Gazzetta dello Sport.

Consultant sur Sky Sport, l’ancien buteur italien Paolo Di Canio pense que Lukaku n’est pas encore adapté au système de Simone Inzaghi. “L’Inter joue différemment avec Inzaghi qu’avec Conte : l’attaquant doit évoluer sur les trois quarts du terrain, et Lukaku doit s’améliorer à ce niveau-là, en servant notamment de pivot pour trouver des coéquipiers, comme Dzeko le faisait la saison dernière. Dans de nombreux matchs, Lukaku réussit parce qu’il est physiquement plus fort. Mais contre la Lazio, ce n’était pas suffisant pour contrôler le jeu dans la moitié de terrain adverse.”

Certains estiment même qu’Edin Dzeko, son actuelle doublure, pourrait être plus utile que le Belge. “Ce n’est plus le même Lukaku qu’il y a deux ans, du moins ce que nous avons vu lors des trois premières journées. Et je parie que l’Inter jouerait mieux avec Dzeko, même dans le derby”, estime le célèbre animateur télé de Mediaset Sandro Sabatini.

Nul doute désormais que Big Rom voudra revenir le plus vite possible de sa blessure à la cuisse pour répondre à toutes ces critiques, comme il adore le faire. On en saura certainement davantage sur la durée de son indisponibilité la semaine prochaine.