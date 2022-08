Casteels, Courtois, Mignolet, Alderweireld, Vertonghen, Boyata, Denayer, Dendoncker, Castagne, Meunier, les frères Hazard, De Bruyne, Tielemans, Witsel, Vanaken, Mertens, Lukaku, Trossard, Batshuayi et Carrasco peuvent déjà préparer leurs bagages en toute tranquillité.

Vu l’avancée de l’ouverture du tournoi au 20 novembre afin de permettre au Qatar de jouer le match d’ouverture, il ne reste, ce vendredi, plus que 100 jours aux autres joueurs belges pour se faire une place dans le groupe. Ils sont à 18… pour cinq petites places.

Albert Sambi-Lokonga

Même avec les Diables de moins de 50 sélections, Albert Sambi-Lokonga (22 ans, 1 cape) n’a pas eu voix au chapitre. Le médian n’a goûté aux joies du terrain avec l’équipe nationale que 16 petites minutes il y a bientôt un an. Sa seule apparition. Trop peu pour convaincre le sélectionneur. En club, il doit faire face à la concurrence du duo Xhaka-Partey. Son temps de jeu avec Arsenal risque d’être faible jusqu’au Mondial.

Matz Sels

Que cela doit être frustrant d’être Matz Sels (30 ans, 2 capes) à l’heure actuelle. Le portier de Strasbourg est au sommet de son art depuis quelques saisons. Même une grave blessure au tendon d’Achille qui lui a coûté sa saison 2020-21 n’a pas entravé sa progression. Homme du match dès l’ouverture de la saison de Ligue 1, il devra toutefois compter sur la chance pour aller à la Coupe du monde. Si aucun des trois autres gardiens ne se blesse, il devra faire une croix sur le Qatar. À moins que Roberto Martinez ne décide de prendre quatre portiers dans sa liste.

Wout Faes

Après deux belles années à Reims, Wout Faes (24 ans, 1 cape) se sent prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Son transfert au Torino a capoté mais le défenseur central ne désespère pas. Il est conscient de partir de loin et qu’il y a déjà assez de monde à sa place. Un départ suivi d’un début de saison canon semble être le seul moyen de convaincre le sélectionneur national.

Thomas Foket

Que doit-il faire pour se tailler une place dans l’effectif des Diables ? Régulièrement appelé, Thomas Foket (27 ans, 10 capes) a déjà prouvé qu’il pouvait être un profil utile pour l’équipe nationale. Problème, il a deux concurrents très sérieux au poste de back droit : Castagne et Meunier. Et même en cas de défaillance d’un des deux cadres, il faudra convaincre qu’il a plus sa place qu’Alexis Saelemaekers, récent champion d’Italie avec l’AC Milan.

Alexis Saelemaekers

Marc Wilmots aurait rêvé de cette situation. L’ancien sélectionneur n’avait aucun latéral droit à sa disposition. Avec la montée en puissance d’Alexis Saelemaekers (23 ans, 9 capes), Roberto Martinez possède quatre joueurs pour occuper le poste. Vu ce qu’il a montré à l’AC Milan, le Bruxellois a prouvé qu’il avait le niveau des Diables. Problème : il n’a pas toujours convaincu lors de ses rencontres avec l’équipe nationale.

Dennis Praet

Si son pote Dendoncker est sélectionné comme titulaire en défense centrale, il y a une place à prendre dans l’entrejeu pour Dennis Praet (28 ans, 15 capes). Le Louvaniste devra certainement quitter Leicester pour maximiser ses chances d’aller au Qatar. Il a peu de chances de faire le poids face à Ndidi, Dewsbury-Hall et Tielemans. Le choix qu’il posera dans les semaines à venir sera déterminant pour la suite de sa carrière.

Jérémy Doku

La seule préoccupation de Jérémy Doku (20 ans, 10 capes) est d’être fit au moment de la Coupe du monde. Fort de son bel Euro, le joueur de Rennes est certain d’aller au Qatar s’il en est capable physiquement. Il vient de reprendre avec son club dans un rôle de joker. Son objectif sera de monter en puissance au fil des semaines pour reprendre sa place dans l’équipe. Un transfert n’est actuellement pas à l’ordre du jour.

Sebastiaan Bornauw

Depuis ses débuts manqués face à la Côte d’Ivoire fin 2020, Sebastiaan Bornauw (23 ans, 3 capes) semble jouer avec un poids sur les épaules lorsqu’il enfile la vareuse de l’équipe nationale. Ses prestations ont souvent été décevantes. Il a beau être titulaire à Wolfsburg depuis un an, il part de très loin pour convaincre Roberto Martinez.

Yari Verschaeren

L’arrivée de Felice Mazzù semble avoir libéré Yari Verschaeren (21 ans, 7 capes). Le numéro 10 d’Anderlecht joue mieux depuis quelques mois mais il semble avoir perdu le gros crédit dont il jouissait il y a quelques années en équipe nationale. D’autres profils semblent lui être passés devant. D’autant plus qu’il y a du monde à son poste chez les Diables.

Orel Mangala

Son transfert à Nottingham Forest, en Premier League, est un nouveau pas dans son évolution. Après cinq saisons en Allemagne, Orel Mangala (24 ans, 2 capes) n’a pas choisi la facilité. Le médian sait qu’une participation au Mondial passera par une intégration rapide et des prestations de qualité. Celui qui a fait ses débuts chez les Diables en mars dernier semble avoir acquis la maturité pour exploser.

Charles De Ketelaere

Sa place dans la sélection des 26 est presque acquise. Mais en décidant de quitter Bruges pour le Milan AC, Charles De Ketelaere (21 ans, 8 capes) a aussi pris un risque. Si les premiers matchs de préparation ont été très positifs pour la nouvelle recrue milanaise, un coup de mou ne lui sera pas pardonné car Martinez attend de lui qu’il arrive au Qatar avec du rythme et de la confiance. En cas d’intégration au ralenti, CDK pourrait en payer le prix.

Adnan Januzaj

Le refrain est bien connu : lorsque le Mondial pointe le bout de son nez, Adnan Januzaj (27 ans, 15 capes) aussi. Sauf qu’en 2014 (à Manchester United) et en 2018 (à la Real Sociedad), l’ailier était bien établi dans son club. Or, à 100 jours du Mondial et alors que les grands championnats reprennent, l’ailier n’a, pour le moment, pas de contrat. De l’intérêt pour lui a été évoqué en Espagne (Séville, Osasuna), en Italie (Naples), en Angleterre (Everton) et même en Belgique (Antwerp). S’il prend son temps, c’est parce que Januzaj sait que le choix est important.

Brandon Mechele

Il ne part pas avec les faveurs des pronostics. Mais il ne faut pas non plus écarter Brandon Mechele (29 ans, 3 capes). Le défenseur de 29 ans, habitué du système à trois derrière, a fait son retour en sélection en juin dernier. Même s’il n’a pas joué, il a rappelé à tout le monde qu’il pouvait encore être une solution dans l’esprit de Martinez. Sa présence au Qatar passera par des prestations XXL avec le Club Bruges, ce qui n’a pas encore été le cas depuis la reprise.

Amadou Onana

En quittant Lille pour Everton, Amadou Onana (20 ans, 1 cape) franchit un palier dans sa jeune carrière. Le médian espère prouver au sélectionneur sa capacité à se développer dans l’un des plus grands championnats. Sélectionné pour la première fois au mois de juin, il a laissé une impression plutôt positive dans un rôle de médian polyvalent. À lui de la confirmer.

Loïs Openda

Conscient qu’il n’avait aucune chance d’aller au Qatar s’il se cantonnait à un rôle de remplaçant au Club Bruges, Loïs Openda (22 ans, 3 capes) a choisi, en rejoignant Lens, une solution à son image : offensive. Après 37 buts marqués avec Vitesse en deux saisons, l’attaquant s’est ouvert la porte des Diables pour la première fois en juin dernier. Et il a marqué un but et des points. S’il cartonne dans les prochaines semaines en Ligue 1, il pourrait dépasser Benteke et Origi dans la hiérarchie.

Arthur Theate

De Bologne à Rennes, Arthur Theate (22 ans, 3 capes) a troqué une défense à trois contre une défense à quatre. Mais le principal atout du Liégeois reste son statut de gaucher, ce qui rare chez les Diables. Ses premières prestations avec la sélection ont été mitigées. Celui qui représente l’avenir va surtout devoir faire bonne figure au présent pour embarquer dans l’avion vers le Qatar.

Divock Origi

De légende de Liverpool à nouvel attaquant de Milan, il y a un pas que Divock Origi (27 ans, 32 capes) a décidé de franchir. Conscient que son manque de minutes lui serait préjudiciable en vue du Mondial, l’attaquant a choisi de relever un nouveau défi. Objectif : récupérer les points qu’il a perdus lors de ses dernières sorties loupées chez les Diables. Mais le temps presse.

Christian Benteke

Le premier réflexe au moment d’apprendre son transfert à DC United (MLS) aurait pu être de se dire que le Mondial au Qatar s’éloignait pour Christian Benteke (31 ans, 45 sélections). Mais les exemples Witsel et Carrasco en Chine ou Alderweireld au Qatar ont déjà prouvé, par le passé, que le niveau d’un championnat ne suffisait pas à Martinez pour établir sa liste. S’il enchaîne les buts, Benteke conservera ses chances d’être le troisième attaquant dans la hiérarchie.