Dennis Praet devrait par exemple quitter Leicester City pour retourner en Italie, alors que Michy Batshuayi attend encore de savoir s’il restera ou non à Chelsea. En attendant, un nouveau venu est sur le point de traverser la Manche pour augmenter le contingent belge : Amadou Onana.

À peine acclimaté à sa vie à Lille et à la Ligue 1 qu’il a rejoints en provenance d’Hambourg le 5 août 2021, le Belge de 20 ans est sur le point de signer un nouveau grand pas en avant, douze mois plus tard, jour pour jour. Le club de West Ham a été le premier à s’intéresser au profil atypique du milieu de terrain d’1,95 m, et à formuler une offre officielle au Losc. C’était juste avant qu’Everton n’entame également des démarches.

Objectif prioritaire de Lampard

Désireux de reformer son milieu de terrain depuis plusieurs semaines, Frank Lampard est tombé sous le charme d’Onana, un joueur à très haut potentiel. Son style de jeu lui rappelle celui d’un certain Marouane Fellaini, qu’il a croisé à de nombreuses reprises comme adversaire, à Manchester United… et Everton. Coïncidence ou non, Fellaini avait lui aussi rejoint les Toffees à l’âge de 20 ans.

Sans hésiter, Lampard a donc pris son téléphone pour contacter personnellement le néo-Diable rouge, rapporte le Liverpool Echo. Le discours de l’ancienne star de Chelsea et l’estime que lui porte Onana l’auraient ainsi convaincu de favoriser Everton à West Ham. D’autant que les Toffees seraient également prêts à lui accorder un salaire supérieur à celui proposé par les Hammers. Nos confrères de Het Nieuwsblad prétendent ainsi que le joueur a exprimé à Everton son envie de déménager là-bas.

Amadou Onana ferait ainsi partie intégrante du projet que souhaite mettre en place Lampard. À savoir reconstruire une base solide, un groupe cohérent et stable avec des idées de jeu claires, pour redonner au club ses lettres de noblesse après une campagne 2021-2022 terminée à quelques points de la zone rouge.

Everton tente d’ailleurs en parallèle d’attirer d’autres profils comme le milieu du PSG Idrissa Gueye, né à Dakar… comme Onana, et qui avait lui aussi évolué à Lille avant de rejoindre la Premier League il y a quelques années. Lampard cherche aussi à renforcer son attaque, d’autant que son buteur Dominic Calvert-Lewin manquera les six premières semaines de compétition. Le nom de Michy Batshuayi est cité, parmi d’autres.

Pour Onana, il ne manquerait donc plus que Lille et Everton trouvent un terrain d’entente. Le capitaine des Diablotins possède encore quatre années de contrat dans le Nord et les dirigeants lillois ne voulaient pas déjà revendre leur international belge, à moins d’une offre impossible à refuser. West Ham a ainsi proposé 40 millions €. Puis Everton a accepté de s’aligner sur un montant équivalent, bonus compris, selon le Daily Mail.

Si l’accord entre Onana, Everton et le Losc venait à se confirmer, le transfert pourrait rapidement être bouclé. Et le Belge pourrait découvrir la Premier League le 13 août contre Aston Villa, ou le week-end suivant contre Nottingham Forest.