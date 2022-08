L’éloge d’un quotidien sportif italien envers Dries Mertens, qui a recalé la Juve: «Le dernier des romantiques»

Après 9 ans passés à Naples, Dries Mertens a dit au revoir à Naples. Une dizaine de jours après l’officialisation de son départ par le club, le Diable rouge a tenu à saluer les supporters et les habitants de la cité parthénopéenne. Dans une vidéo pleine d’émotion, il confie avoir gardé sa maison sur le Golfe et promet de revenir le plus souvent possible sur "sa terre".