Ce lundi, le journal local a affirmé que les Gunners voulaient faire pression sur les Foxes. Leur idée: envoyer une offre pour un autre... Diable rouge! En effet, les Londoniens auraient proposé environ 23 millions de livres pour Onana. Le milieu de terrain de Lille a réalisé une bonne saison en Ligue 1. S'il n'est pas un titulaire indiscutable chez les Dogues, beaucoup ont entrevu un énorme potentiel chez l'ancien capitaine des Diablotins. "Les discussions avec les représentants d'Onana pourraient être un écran de fumée pour leur permettre de conclure un accord avec Tielemans", estime le média. D'autant plus qu'Arsenal n'est pas seul sur Onana car le longiligne milieu de 20 ans est également courtisé par West Ham.

Pourquoi user d'une telle stratégie? L'objectif serait de faire peur aux dirigeants de Leicester afin de faire baisser le prix de l'ancien diamant brut du RSCA. En effet, Leicester va certainement faire traîner le dossier. Libre en juin prochain, il ne reste plus qu'une seule année de contrat au numéro 8 du King Power Stadium. Et les dirigeants préfèrent le vendre au plus offrant lors de ce mercato que le voir partir libre l'été prochain. Quitte à attendre plus longtemps que prévu.

Mais dans ce dossier, tout est complexe. Un jeu de poker menteur a commencé entre les différentes parties. Leicester City devra utiliser ses cartes au bon moment. Tandis qu'Arsenal pense avoir les faveurs du joueur. Surtout, il est difficile de définir avec précision le prix de Tielemans. Pour le journaliste Ben Jacobs, Arsenal devrait parvenir à ses fins. "Arsenal a beaucoup travaillé sur Tielemans", a-t-il affirmé pour GiveMeSports. "Si un transfert se concrétise, le prix oscillera entre 25 millions et 32 millions." Un prix correct pour un élément acheté 45 millions d'euros en 2019 et qui vaut 55 millions sur Transfermarkt actuellement. A moins que d'autres écuries ne fassent monter les enchères...

Les clubs se renseignent... mais pas d'offre!

Pour Ben Jacobs, Arsenal est largement devant ses concurrents pour la signature de Tielemans. "Le joueur est concentré sur un transfert à Arsenal. Si Manchester United devait faire une offre, il faudrait qu'Arsenal confirme ne pas être intéressé. Mais je ne pense pas que Manchester United puisse battre Arsenal pour Tielemans. La décision serait facile entre les deux." Si les Gunners jettent l'éponge, l'ancien Monégasque pourrait donc se trouver une autre porte de sortie.

Les Red Devils ne sont pas les seuls à s'être renseignés pour le natif de Bruxelles. CBS annonce notamment que Newcastle pourrait entrer dans la danse. Lors du dernier rassemblement des Diables rouges, Tielemans s'était montré mature à propos d'un éventuel transfert. "Il ne faut pas changer pour changer", avait-il expliqué. "Il faut un grand projet sur la table et l'important sera de jouer."

Indéniablement, et même s'il est loin de faire l'unanimité, le projet de Newcastle est important et répond à ce critère. À terme, les Magpies veulent jouer des coudes avec les cadors de Premier League. Pour cela, Tielemans a le profil ideal. Mais n'est-il pas trop tôt? L'an prochain, Newcastle ne jouera par exemple pas l'Europe. Eddie Howe a redressé le club de façon spectaculaire mais un tel transfert ne représenterait pas un pas en avant par rapport à Leicester.

De plus, le Diable rouge doit certainement rêver de Ligue des champions. Mais aucun club anglais en lice n'est intéressé par le milieu. A moins que les Spurs ne se réveillent. Mais l'arrivée de Yves Bissouma cet été et Bentancur l'hiver dernier bouche déjà toutes les places dans le dispositif d'Antonio Conte.

Bref, et comme expliqué en préambule, bien malin celui qui peut prédire l'avenir de Youri Tielemans.