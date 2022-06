Même s'il aime le club, Chelsea n'a pas réussi à Romelu Lukaku

Quelques années plus tard, le Belge avait troqué Neerpede pour accomplir son rêve. C’était encore un jeune joueur paradoxalement trop grand pour la Pro League. Il comprendra rapidement qu’il doit digérer l’intensité de la Premier League.

Huit petits matchs pour sa première saison en Angleterre, zéro buts, le ton était donné. Chelsea n’est pas du genre à se montrer patient. Le buteur devra prendre son envol à West Bromwich puis durant quatre exercices à Everton pour revenir dans un grand club (Manchester United) sans n’avoir jamais inscrit un seul but sous le maillot des Blues.

Stratosphérique dans la conquête du titre de l’Inter il y a un an, l’ex-Anderlechtois voyait son club de cœur lui offrir une seconde chance en posant près de 115 millions€. Il revient en Angleterre en position de force dans la forme de sa vie. "C’était un long voyage pour moi. Je suis arrivé ici quand j’étais enfant et je reviens avec de l’expérience et de la maturité", avait-il déclaré dès son arrivée. "La relation que j’ai avec ce club compte tellement pour moi, comme vous le savez. J’ai soutenu Chelsea quand j’étais enfant et maintenant, être de retour et essayer de les aider à gagner plus de titres est un sentiment incroyable."

Ses trois réalisations inscrites lors de ses trois premiers matchs inaugurent un second passage de rêve mais, de trophée, il ne restera que l’anecdotique Mondial des clubs, perdant deux finales (FA Cup, League Cup) aux tirs au but à chaque fois contre Liverpool.

Les relations avec Thomas Tuchel se dégraderont assez vite et malgré ses 15 buts toutes compétitions confondues (huit en championnat), son histoire d’amour avec Chelsea se clôture encore une fois au bout d’une année. Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette idylle s’inscrive dans la continuité mais telle une tâche dans sa carrière, Lukaku n’aura jamais réussi à s’imposer avec Chelsea. Comme un éternel blues.