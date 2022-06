20 ans après l’injustice du Brésil, Marc Wilmots n’a pas oublié Peter Prendergast: « S’il me parle, je lui dis de passer sa route »

Déjà 20 ans que Peter Prendergast annulait votre but du 1-0 après un duel avec Roque Junior, le 17 juin 2002. C'était en fin de première période. Puis les Brésiliens ont marqué deux fois dans les 25 dernières minutes.

“Je n’ai pas besoin d’un anniversaire pour me rendre compte qu’on vieillit. Je sais qu’il y a plus d’années derrière moi que devant (rires). Mais c’est vrai aussi que ces vingt ans ont pu passer vite et que le souvenir reste fort.”

Quand on évoque ce Belgique-Brésil de 2022, ce but annulé est votre unique souvenir?

“Non. Je ne veux pas oublier notre excellente prestation. On avait été conquérant, avec du cœur. On sortait de l’Euro 2000 où, avec Robert (Waseige), on avait mis au point un 4-4-2 avec un système en losange. Dans les années nonante, les Diables défendaient très bas et ce n’était pas ma philosophie. En 2002, l’équilibre de l’équipe était là, on était à maturité.”

La phase de poules avait été compliquée quand même, avec deux nuls pour débuter face au Japon puis à la Tunisie.

“Oui mais justement. Après la Tunisie, j’ai dit au groupe: “Écoutez, on a fait un match moyen mais on sait au moins exactement ce qu’on doit faire contre les Russes.” Une victoire et on passait en huitièmes. On n’était jamais aussi fort que dos au mur. Il y avait aussi le boycott de la presse qui voulait mettre Robert dehors. Il y avait beaucoup de choses à gérer mais j’ai, en plus, dû m’occuper de mon état physique: mon genou était bloqué, je ne savais plus le plier. On a quand même battu les Russes et on a pu affronter le Brésil.”

Le groupe des Diables n'avait pas peur de défier Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho?

“Retrouve mes interviews de l’époque. On m’avait posé la question et j’avais répondu que je n’avais peur que d’une chose: la pelouse. Elle était très compacte et tu pouvais facilement rester accroché. D’ailleurs, après le Brésil, c’était fini pour moi. Je ne savais plus aller plus loin après un match sur un terrain comme ça.”

Si on s'était qualifié pour les quarts, ça aurait été sans vous?

“Oui mais je le savais à l’avance. J’avais été opéré avant le tournoi. Le docteur m’avait enlevé tout le ménisque, sauf la corne pour que ça n’attaque pas le cartilage directement. Il m’avait dit que je pourrais tenir le coup quinze jours, un mois ou deux mais que ça finirait par péter. Après la Tunisie, j’ai entendu “clac” et je savais que j’allais souffrir. Mais comme j’allais refermer le livre de l’équipe nationale, j’ai mordu sur ma chique contre les Russes puis les Brésiliens. Après, je n’aurais plus pu. J’ai déjà été au-dessus de la limite.”

Cette prestation contre le Brésil, c'est l'une des meilleures pour cette génération des Diables?

“Oui. Les Brésiliens ne comprenaient plus rien. Leur meilleur joueur, c’est Marcos, leur gardien. Ça veut tout dire. On avait osé leur marcher dessus et ils étaient surpris. On jouait avec trois attaquants et ils ont été piégés tactiquement. Leurs arrières latéraux, Cafu et Roberto Carlos, étaient obligés de courir derrière nos avants et ils n’aimaient pas ça. Felipe Scolari, leur sélectionneur, l’a d’ailleurs écrit dans son livre. Le match le plus dur du Brésil en 2002, c’était la Belgique.”

Six mois plus tard, vous retrouvez Scolari...

“Il me sélectionne dans l’équipe mondiale qui affronte le Real Madrid pour les 100 ans du club dans un match de gala. Il rigolait en me voyant. Je lui ai quand même signalé qu’il se marrait moins pendant la Coupe du monde. On avait été très déçu ce jour-là mais il y avait un sentiment de fierté qui restait.”

Vous aviez aussi été sélectionné dans le All-Star Team de cette Coupe du Monde, le meilleur noyau des 23 élu par la Fifa.

“J’avais joué une très bonne Coupe du monde, en marquant quatre buts dont celui qu’on a annulé contre le Brésil: pied gauche, pied droit, de la tête et un retourné. Qu’est-ce que tu veux de mieux? C’est rare pour un joueur sorti en huitièmes de finale d’être distingué ainsi. Mais il y a eu cette injustice…”

Il y a d'ailleurs eu un procès entre vous et l'arbitre Peter Prendergast...

“Oui, c’est lui qui m’a attaqué devant le tribunal de la Fifa mais il a été débouté et j’ai été blanchi. Après le match, j’avais expliqué que l’arbitre s’était excusé auprès de moi et avait reconnu son erreur. Il a nié parce que les arbitres n’avaient pas le droit de reconnaître une faute, selon le règlement de la Fifa. J’ai gagné le procès (en 2003) mais ça m’a fait une belle jambe…”

Si vous croisiez Peter Prendergast aujourd'hui et qu'il vous proposait d'aller prendre un verre, que lui répondez-vous?

“Je lui dis de passer sa route. C’était la première fois de ma vie sur un terrain de football que j’avais l’impression qu’on ne pouvait pas gagner. Les Brésiliens n’étaient pas bien dans le match mais ils ont reçu un fameux coup de pouce de l’arbitre.”

Si votre but est validé, vous êtes sûr que la Belgique l'emporte?

“Non, pas sûr. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer par la suite. Mais toute l’équipe belge était tellement forte ce jour-là. On jouait de façon relâchée. Ça reste râlant. Il ne faut pas se tracasser pour moi non plus, je n’ai pas fait de cauchemar. Ce n’était que du football.”