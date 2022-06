Richard Evans, préparateur physique des Diables: «Eden Hazard a retrouvé sa pointe de vitesse, c'est un autre joueur»

Si les quatre matchs internationaux de juin auront pompé pas mal d’énergie à certains, ils auront permis à un Eden Hazard de reprendre du temps de jeu de façon conséquente, se félicite Richard Evans. “Nous allons envoyer des informations aux clubs, qui verront que les joueurs sont à niveau. Ce devrait être une transition assez facile vers la préparation pour eux. Tant qu’on respecte un certain temps de repos entre les deux périodes, cela peut même aider certains joueurs. Regardez Eden Hazard, par exemple: on retrouve un autre joueur. Physiquement et mentalement. C’était une bonne chose de le voir jouer quatre matchs en douze jours. On l’a bien géré et il a été exemplaire à ce niveau. Il n’a plus de douleur et a retrouvé sa pointe de vitesse qu’on n’avait plus vu depuis un moment. Il peut se reposer une grosse quinzaine de jours avant de rependre au Real. Je suis sûr que les 10% qui lui manquent reviendront rapidement avec la préparation. Il aura un programme de préparation puis ira aux États-Unis pour un Clasico en Californie.”

Une situation très différente d’un De Bruyne, très sollicité cette saison avec ses 52 matchs. “Kevin a été assez humble pour avoir conscience du fait qu’il doit reposer son corps. Il aura quatre semaines de repos au soleil et en famille, pour se remettre au top mentalement aussi, ce qui est compliqué quand on a des matchs tous les trois jours et demi. Et il reprendra directement avec le Charity Shield contre Liverpool.”

Mais ce que le préparateur physique suivra attentivement, ce sont ses Diables en fin de contrat. “On les surveillera de près. On espère qu’ils se reposeront bien dans l’entre-saison puis trouveront le plus rapidement possible un club pour s’entraîner et retrouver le rythme vu que le Mondial aura lieu au milieu de la saison, cette année.”

Une situation inhabituelle qui n’est pas pour déplaire à Evans. “Oui, je m’en réjouis. Si on était dans une saison classique, on enchaînerait le tournoi après une saison complète. Ici, il y aura une période de repos, puis une préparation et seulement à la moitié de la saison, le Mondial. Je pense que les joueurs seront prêts et en forme au moment du tournoi. De notre point de vue, ce sera positif, en fait. Ce sera très différent de l’édition 2018."