"Ce but fait du bien dans le dernier match, ça fait du bien au moral après le partage au pays de Galles. Je pense avoir gagné des points, j’ai montré au pays, au coach et aux coéquipiers qu’on pouvait me faire confiance. C’est important pour moi mais il faut toujours plus."

Les statistiques font que Michy Batshuayi a su conserver sa place au long des années malgré, parfois, de longues périodes sans jouer ni marquer en club. "Ni en équipe nationale , dit-il. Chaque match est important pour moi. Après le pays de Galles, j’étais fâché parce qu’on aurait dû gagner. Je suis un professionnel assez strict et le bulletin n’est pas bon. On a été mis en difficulté mais on travaille dur en vue de la Coupe du monde. Et ça passe par de bons matchs de Ligue des nations."

L’homme décisif toutes les 88 minutes chez les Diables ne veut pas être uniquement une pile de statistiques. Il veut davantage être impliqué dans le jeu de l’équipe nationale.

"C’est important que les autres voient qu’ils peuvent compter sur moi. Pas seulement en marquant mais aussi dans le jeu, être là, garder le ballon, c’est le plus important pour le coach, il me l’a encore dit. Bien sûr que c’est important de marquer pour un attaquant mais ça l’est encore plus de respecter les tactiques, les consignes du coach."

Il passera ses vacances à Zanzibar avant de vivre un été crucial durant lequel il devra se trouver un nouvel employeur.