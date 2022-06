Roberto Martinez ne l’a pas dit in extenso mais c’est le message qu’il a fait passer à celui qui portait le brassard de capitaine et la responsabilité d’un système offensif qui a connu des ratés à Cardiff.

Kevin De Bruyne a une nouvelle fois alterné l’ennui et le génie. Seul joueur vraiment capable d’imprimer un tempo et trouver l’homme libre, il décrochait ou dézonait parfois à l’extrême, faute de bons ballons à sa position de numéro 10. Une contrainte qui a une nouvelle fois rougi son visage et tiré ses traits.

Le body language n’est visiblement pas le fort du meneur de jeu. Après le match, il envoyait un message opposé aux signaux envoyés sur le terrain. Il a déclaré être "frais physiquement et prêt à encore jouer". Il ne sera pourtant pas du voyage en Pologne et peut partir en vacances avec sa famille dès ce dimanche.

"J’ai presque joué 90 minutes lors des trois matchs précédents, remarque-t-il. Je me sens bien mais le sélectionneur m’a dit que je pouvais partir. Je ne vais pas me plaindre."

La raison invoquée par Martinez auprès des quelques joueurs libérés plus tôt est qu’il souhaite faire des changements mardi soir. On peut donc s’attendre à un ‘11’ partiellement expérimental à Varsovie.

L’influence de KDB

De Bruyne sera la clé du jeu des Diables au Qatar. Le nier est impossible. Son importance s’est encore un peu plus fait sentir à Cardiff. Il a quitté le terrain, puis les Belges ont encaissé.

"C’est un signe de son importance, affirme Martinez. Quand il n’est pas là, on le voit. Kevin est essentiel pour nous. Quand il est à 100% l’équipe peut tout faire. J’espère qu’il pourra arriver en pleine possession de ses moyens à la Coupe du monde."

Kevin De Bruyne l’assure d’ailleurs, "avec notre équipe-type, nous gagnons ce match".

L’enchaînent des matchs a poussé Martinez à faire tourner et à réaliser des changements en cours de match. "Ils nous ont rendu la tâche plus difficile mais le but n’est pas uniquement lié à cela, poursuit KDB. Nous avons montré les mêmes faiblesses dans tous les matchs de Ligue des nations."

De quoi paniquer à quatre mois de la Coupe du monde? De Bruyne répond par la négative. "Je ne me mets pas trop de pression par rapport à ce que nous venons de montrer. Nous n’avons pas été les meilleurs sur ces trois matchs. Mais cela n’a pas d’influence ce qui se passera à la Coupe du monde. Tant de choses vont changer. Je le répète: nous n’arrivons pas avec le statut de favoris à la Coupe du monde."