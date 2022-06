Ces Diables rouges qui vont animer le mercato

Ils vont rester dans leur club

Avant de parler de ceux qui vont (peut-être) bouger, évoquons d’abord ceux qui vont plus que probablement rester dans leur club. On pense en premier lieu à Thibaut Courtois, auteur d’une saison monstrueuse avec le Real Madrid, et à Eden Hazard, qui a coupé court aux rumeurs de départ. Libéré de ses blessures, il veut rester à la Maison blanche pour s’imposer.

En Bundesliga, Koen Casteels, titulaire indiscutable et capitaine à Wolfsburg, et Dedryck Boyata, qui porte le brassard au Hertha Berlin, avec qui il s’est sauvé de justesse, ne bougeront pas. C’est également le cas de Thomas Meunier, qui a connu une saison tronquée par les blessures à Dortmund. Les trois hommes sont sous contrat avec leur club jusqu’en 2024.

En Premier League, Kevin De Bruyne est plus que jamais le King à Manchester City et a réaffirmé son intention de rester. Timothy Castagne (Leicester) ne bougera pas non plus cet été.

Vainqueur de son premier Scudetto, Alexis Saelemaekers vit la dolce vita à l’AC Milan, où il est très apprécié. Il va probablement rester.

L’ancien Anderlechtois n’est pas le seul à se sentir bien là où il est. Jan Vertonghen (Benfica) a répété ces derniers jours à quel point il se plaisait au Portugal, tandis que Simon Mignolet et Hans Vanaken, deux des piliers du Club Bruges, ne vont pas changer d’air cet été.

Enfin, Yannick Carrascone devrait pas quitter l’Atlético Madrid, qui ne veut pas le voir partir et qui a fixé son prix à 50 millions d’euros malgré l’intérêt de Newcastle.

Ils pourraient partir

On entre dans le vif du sujet avec Matz Sels. Élu meilleur gardien de Ligue 1 avec Strasbourg, il attise les convoitises. À 30 ans, il pourrait en profiter pour franchir un nouveau palier. L’intérêt de Lille a récemment été évoqué. Ce ne sera pas le seul.

D’autres Belges de Ligue 1 pourraient changer d’air. Un retour en Belgique (il est surveillé par le RSCA) est possible pour Thomas Foket (Reims). Amadou Onana (Lille), lui, intéresse plusieurs grands clubs, dont West Ham, Arsenal et Monaco, qui l’ont supervisé.

De l’autre côté de la Manche aussi, ça va s’activer autour des Diables. Chelsea a ouvert la porte à un retour de Romelu Lukaku à l’Inter mais les négociations s’annoncent complexes.

Pour Christian Benteke, l’équation est différente. Plus titularisé depuis janvier, il a besoin de temps de jeu et pourrait quitter Crystal Palace avec un objectif Mondial en tête. Mais il est heureux à Londres.

Toujours en Angleterre, Leander Dendoncker (Wolverhampton), Youri Tielemans (Leicester) et Leandro Trossard (Brighton) évalueront les possibilités d’un départ dans les prochaines semaines. Le premier n’a plus qu’un an de contrat et est apprécié par la Lazio. Le deuxième, qui intéresse Arsenal, est à l’affût d’une opportunité. Le troisième est convoité. Les noms de Manchester United et Newcastle ont récemment été cités.

En Italie, la première saison d’Arthur Theateà Bologne a plu, malgré une fin d’exercice plus délicate. L’AC Milan, la Juventus et la Roma sont aux aguets. La situation de Dries Mertens est différente. En fin de contrat avec Naples, dont il est le meilleur buteur de l’histoire, le Louvaniste n’a pas encore resigné. Il a reçu une offre de prolongation avec un salaire diminué mais est toujours en réflexion.

Thorgan Hazard, aussi, réfléchit. À Dortmund depuis 2019, il fait partie des joueurs qu’on dit sur le départ. L’Atlético Madrid a été évoqué comme possible point de chute.

Restent deux cas: celui de Toby Alderweireld, qui est cité à l’Antwerp après une petite année au Qatar. Et celui de Charles De Ketelaere. La pépite brugeoise de 21 ans, qui va rapporter beaucoup d’argent aux Blauw en Zwart, peut compter sur l’intérêt de grands noms (Milan AC, Leicester, Naples, Arsenal, Tottenham…) mais devra faire le bon choix, à quelques mois du Mondial. Un transfert suivi d’un prêt au Club Bruges pour une saison supplémentaire est une option sur la table.

Ils vont changer de club

Après les incertitudes, place aux certitudes. En fin de contrat à Liverpool, Divock Origi a fait ses adieux aux Reds il y a quelques jours. Son transfert au Milan AC devrait être officialisé rapidement.

Le contrat d’Axel Witsel à Dortmund expire lui aussi en date du 30 juin. Il est déjà acté qu’il ne restera pas au BVB. À 33 ans, le numéro 6 des Diables n’a pas caché vouloir continuer à évoluer au plus haut niveau. Son nom a été relié à deux de ses anciens clubs, Benfica et le Zenit Saint-Petersbourg, mais aussi à Marseille ces derniers jours.

En fin de contrat également, Jason Denayer (Lyon) a le luxe de choisir un nouveau projet sportif et financier. Les noms de Barcelone, Naples et la Juventus avaient été évoqués ces derniers. L’intérêt de Rennes a aussi été révélé il y a peu. Adnan Januzaj, qui ne resignera pas à la Real Sociedad, est dans la même situation. Son nom a été cité au Barça.

Toujours sous contrat avec Reims, Wout Faes va changer d’air. "Il devait faire deux ans chez nous et il les a faits", a indiqué le président Jean-Pierre Caillot, ne laissant pas planer de doute sur l’hypothèse d’un départ. Le Stade Rennais est une option suite au départ de Nayef Aguerd.

Pour terminer, trois Diables rouges vont faire leur retour de prêt cet été. Michy Batshuayi, auteur de 14 buts et cinq passes décisives à Besiktas, va effectuer son énième retour à Chelsea. Sous contrat jusqu’en 2023, il devrait, cette fois, être transféré définitivement. Dennis Praet, prêté par Leicester au Torino, avec une option de 15 millions d’euros qui semble un peu grande pour les Italiens, va faire son retour chez les Foxes, en quête d’un nouveau défi.

Quant à Loïs Openda, il sort d’une très belle saison à Vitesse Arnhem (23 buts, cinq assists) et va faire son retour au Club Bruges. Pour y jouer un rôle ou pour mieux repartir? La question n’a pas encore été tranchée mais la valeur de l’attaquant a bien augmenté ses derniers mois. Elle est estimée à 7,5 millions d’euros.