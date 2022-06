Voici ce qu'a vraiment dit Vertonghen à Trossard après son sublime but: "Je ne veux pas lire dans la presse que c'était intentionnel"

Après avoir inscrit son but, Trossard a rapidement vu certains de ses équipiers s'approcher de lui. Si Toby Alderweireld et Youri Tielemans sont venus lui taper dans les mains pour le féliciter et que sur le banc, Dries Mertens et Eden Hazard étaient hilares, la réaction de Jan Vertonghen, Michy Batshuayi et Timothy Castagne était plus particulières. Les trois joueurs sont venus vers lui en lui adressant quelques mots et le pointant du doigt. Un échange mystérieux mais qui s'est terminé par un sourire du buteur.

Après la rencontre, Vertonghen a relaté ce qu'il avait dit à son coéquipier: "Je lui ai dit: 'demain, je ne veux pas lire dans les journaux que c'était ton intention de marquer. Ce n'est pas le cas, hein!"

Mais malgré les "menaces" de son capitaine, Trossard n'a pas changé sa version: "C'était volontaire, je vous l'assure! Je comprends qu'on peut croire l'inverse mais j'avais vu que le gardien était avancé", a-t-il expliqué en interview d'après match. De quoi incontestablement faire encore parler ce jeudi au sein du groupe des Diables. Mais tout cela, dans la bonne humeur.