Les Diables peuvent compter sur Witsel – Tielemans, la paire de l’ombre qui sourit

Perçue comme numéro 1 pour occuper ces postes de six et de huit, on avait en réalité trop peu vu cette paire à un bon niveau en équipe nationale, depuis un an.

Youri Tielemans, appelé à franchir un cap en sélection l’été passé, avait sorti un Euro décevant et une phase finale de Ligue des Nations aussi peu convaincante. Très bon contre la République tchèque en septembre, il avait déçu comme capitaine d’une équipe B contre l’Irlande (2-2) en mars. C’est face à une opposition plus relevée qu’il a répondu présent, cette fois. Bien sûr, l’équipe de Lewandowski n’est pas vraiment une prétendante à une demi-finale de Coupe du monde et il n’a pas été aussi étincelant qu’il n’avait pu l’être avant l’Euro 2021, mais c’est de bon augure.

Surtout, sa complicité avec Witsel a été très bonne. Les deux hommes ont parfaitement combiné et plutôt bien couvert les espaces laissés à l’adversaire en perte de balle, surtout en deuxième période.

Cerise sur le gâteau, Tielemans a glissé le ballon du 5-1 à Dendoncker. Witsel, lui, a fait du tout bon Witsel. D’une précision mécanique dans ses passes (99% de réussite, une seule manquée sur 84 tentées), le Liégeois a touché 101 ballons en moins de nonante minutes! Il en a surtout récupéré onze qui étaient dans les pieds polonais, dont six dans la moitié de terrain adverse. Et, cette fois, il a gratifié son match d’un but très important (1-1).

Avec un tel duo régulateur de retour au premier plan, les Diables ont retrouvé un équilibre qui change tout.