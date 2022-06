Eden Hazard après sa prestation face à la Pologne: «Je vais redevenir le joueur que j’étais»

Le signe aussi d’un joueur qui doit encore trouver ses repères, au bout d’une saison éprouvante.

Sans temps de jeu, ou trop peu, au Real Madrid, Eden Hazard était un joueur en souffrance, dans sa chair et dans sa tête. Au début du rassemblement, il avait expliqué que la saison prochaine commençait un peu avec ces matchs de Ligue des nations.

Celui contre la Pologne a été rassurant, dans les intentions, la vista, intacte, et d’un point de vue physique, aussi. Il avait joué une mi-temps contre les Pays-Bas, il a joué un peu plus d’une heure contre les Polonais.

"Je le dis souvent, j’ai besoin d’avoir des minutes, pour retrouver le rythme. Plus je vais enchaîner, moins j’aurai de souci. Quand les jambes réagissent bien, je peux enchaîner."

Combien de temps jouera-t-il lors des deux prochains matchs, au Pays de Galles, samedi, puis en Pologne la semaine prochaine? "Il sera impliqué" , a assuré Roberto Martinez, heureux de voir un Eden "rafraîchi". "Je l’ai trouvé bien, très impliqué. Il n’a aucune douleur, et cela fait longtemps. Maintenant, il doit passer les étapes."

«Disons que je suis à 80%»

Le Brainois s’estime en forme, quantifiant au passage: "Je ne suis pas encore à 100%, mais tout doucement, ça va arriver. Disons que je suis à 80%, et que j’ai encore une petite marge."

Confiant, le capitaine de la sélection a même lâché: "On a vu des restes de l’ancien Eden, je vais redevenir le joueur que j’étais." Il ne lui a manqué qu’un but, finalement, et il aurait donc pu venir sur cette action du début de match. Il ajoutait, toujours gourmand: "Si j’avais été plus juste, j’aurais marqué trois buts."

Un seul aurait déjà suffi. Mais le plus important est qu’Eden Hazard a retrouvé des jambes, a pris du plaisir et a un peu régalé le stade, ce qu’il aime aussi. Roberto Martinez, pour conclure: "C’est la première fois qu’il est si heureux depuis longtemps."