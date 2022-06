Il y a bientôt un an, le 12 juin, il a vécu le plus gros traumatisme de sa carrière. Après 27 minutes face aux Russes en ouverture de l’Euro 2020 décalé en 2021, Castagne s’est lancé dans un duel tête contre tête avec Kuzyaev. Un contact qui l’a projeté au sol et qui aurait pu lui coûter très cher.

Retour sur douze mois aussi fous que difficiles marqués par des blessures, des coups durs et la naissance de son premier enfant. "Au niveau collectif, ça allait moins bien pour Leicester. J’ai connu deux blessures. Donc, oui, cette saison a peut-être été la plus difficile depuis que je suis pro" , résume-t-il.

Juin 2021: une opération risquée

A posteriori, le fait que Castagne se soit relevé et ait quitté le terrain de Saint-Pétersbourg en marchant surprend. Il n’en était pas conscient mais le choc a engendré six fractures au niveau de l’orbite. "Sur le coup, j’ai demandé au docteur pour pouvoir continuer à jouer , nous a-t-il confiés. Je n’avais pas vu ma tête à ce moment-là (rires)."

Le défenseur a rapidement été emmené à l’hôpital pour passer sur le billard. L’opération a été longue. Plus que prévue. "Le chirurgien a dû faire très attention car une erreur aurait pu engendrer des complications , nous avait glissés un membre de son entourage. Il a finalement fallu plus de six heures d’opération. Les médecins ont dû s’atteler à retirer beaucoup de morceaux d’os."

Le choc a été tellement violent que l’orbite s’est cassée en plein de petits morceaux. Castagne a ensuite dû passer plusieurs jours dans un environnement sombre, sans contact prolongé avec des lumières trop violentes. "Les semaines qui ont suivi l’opération ont été dures. Le vol retour, tout seul a également semblé très long. J’étais triste au début avant de pouvoir me reconcentrer sur un objectif: revenir."

Août 2021: le retour de Zorro

Le premier réflexe des Diables rouges a été de dédier leur victoire contre le Danemark à Castagne. Le latéral a d’ailleurs rejoint ses équipiers à Tubize quelques jours plus tard. Pas dans l’espoir de jouer mais pour ne pas se morfondre seul chez lui.

Au centre d’entraînement des Diables, il a pu, malgré son visage encore tuméfié, se mettre au boulot dans les meilleures conditions, entouré du staff médical de l’équipe, même s’il ne pouvait pas encore rejouer au football.

Il s’est contenté de faire son shopping auprès de différentes sociétés de masques en carbone afin de protéger son visage. Il a porté ce nouvel accessoire de mode durant plus ou moins deux mois. "Ma vision était réduite et je l’ai enlevé dès que possible… contre l’avis de mes parents et ma copine."

Fin août, soit près de dix semaines après son accident, il a fait son retour dans le groupe de Leicester et a directement repris sa place dans le onze de base. Castagne n’a pas chômé en vacances afin de ne pas perdre de temps. "J’avais demandé au coach Rodgers de revenir plus tôt, mais il m’a dit de prendre du temps pour récupérer. Je poussais pour être là le plus rapidement possible."

Joueur de caractère, il n’a pas changé de style de jeu ou d’attitude. Sans aucune appréhension au duel, il a rejoué à bloc dès sa reprise en Premier League. "J’étais tellement content de revenir rapidement sur le terrain. Et quand je prends du recul, je me dis qu’au vu de ma blessure à la tête, je peux être content d’avoir pu réaliser une saison assez correcte et passer au-dessus de la déception de l’Euro."

Janvier 2022: Leicester dans le dur, Castagne opéré

L’année 2021 n’était pas celle de Castagne. Malgré le retour du Belge, son club a réalisé une première partie de saison indigne de sa réputation. Les Foxes n’ont gagné que six fois sur les 18 matchs de Premier League lors desquels Castagne a joué. Ils ont également été sortis de l’Europa League dans un groupe pourtant accessible.

L’année 2022 a commencé sur le même rythme pour l’Arlonais: par un coup d’arrêt. "Timothy avait un problème à la cuisse et a dû se faire opérer , a expliqué son entraîneur, Brendan Rodgers. Il avait du sang qui revenait sans cesse dans la jambe."

Il en a profité pour régler un souci à l’épaule mais a dû rester près de trois mois sur le carreau, manquant d’ailleurs de grands rendez-vous de Conference League mais aussi le dernier rassemblement des Diables. "Ces deux gênes devaient disparaître. Heureusement, j’ai su rapidement relever la tête et me reconcentrer sur la fin de saison."

Mars 2022: à toutes les sauces

Un match sur deux. C’est à peu près le rythme de Timothy Castagne sur l’exercice 2021-22. Ses 53% de temps de jeu s’expliquent par ses blessures. Car quand il est disponible, il est sur le terrain. Depuis son opération, il n’a commencé sur le banc qu’à quatre reprises en plus de 20 matchs.

Il a d’ailleurs fait parler de lui en inscrivant, pour son retour à la compétition le 20 mars, le plus beau but de sa carrière d’une frappe en pleine lucarne face à Brentford. "Je ne l’en savais pas capable" , a plaisanté le coach adverse, Thomas Frank.

Ce but, il l’a planté comme back gauche d’une défense à quatre. Il a depuis, été ballotté entre les deux flancs, parfois dans une défense à quatre, parfois à trois. Il a également évolué dans le trio axial face à Tottenham.

Un poste qu’il avait déjà occupé chez les Foxes et en équipe nationale. En novembre 2021, il a joué face à l’Estonie et au pays de Galles derrière son ami Thomas Meunier. Un test transformé en réussite.

Vu les interrogations qui pèsent sur les défenseurs centraux historiques des Diables, beaucoup de spécialistes voient en Castagne la solution pour pallier le manque de vitesse dont souffrent Vertonghen, Boyata et Alderweireld.

"Tant que je joue, je suis content. Si le coach a besoin de moi à cette position, ça ne me dérange pas d’y évoluer. Il est conscient qu’il ne s’agit pas de mon poste de prédilection. J’ai toutefois encore dépanné là cette saison en club et je l’avais déjà fait la saison passée. Il m’en sait capable. Tactiquement, je m’adapte assez vite à une nouvelle situation."

Mai 2022: papa Castagne

La fin de saison n’a pas été que positive sur le terrain pour Castagne. Sa fille Lya, son premier enfant avec Camille, sa compagne, est née le 2 mai. Un changement de vie pour l’Arlonais. "Surtout niveau sommeil , sourit-il. Alors j’essaie de profiter au maximum des mises au vert ou de mon passage actuel chez les Diables pour dormir et récupérer. Mais pour le reste, ce n’est que du positif."

Dans cet effectif vieillissant, le jeune papa a pour lui sa jeunesse. À 26 ans, il fait partie de l’entre-deux générations. Entre la dorée et les nouvelles têtes. Une position qui lui permet d’avoir un certain recul sur les attentes que les Diables suscitent.

"La Belgique attend un trophée via l’équipe actuelle. Comme les gens ont l’impression qu’on arrive à la fin (NDLR: d’un cycle) la pression s’accentue et ça se ressent chez tout le monde. Mais je suis persuadé qu’on a d’assez grands joueurs et une assez bonne équipe pour gagner un trophée."