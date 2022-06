La petite éclaircie dans la grisaille pour les Diables: Eden Hazard semble libéré dans sa tête

Par contre, on a revu un Eden Hazard qui colle mieux à l’image qu’on se fait de lui. Et qu’on aime. Sa première action, une talonnade, a donné le ton. Le Brainois avait envie de se faire plaisir, face aux Oranje. Cela s’est vu. Dans sa manière de bouger ballon au pied, dans sa façon de participer au jeu, dans ses déplacements et ses appels de balle.

En réussissant 65% de ses actions (dont 5 duels gagnés sur 5 et un dribble réussi), il est à créditer d’une prestation correcte. Ses trois pertes de balles et ses quelques passes loupées en 45 minutes viennent légèrement assombrir un tableau qui doit être vu sous le prisme de l’optimisme. "Il a livré une prestation encourageanteé, résumait Martinez en conférence de presse.

Car ce qui est le plus rassurant, c’est que le joueur du Real Madrid semble avoir retrouvé l’entière possession de son corps. S’il est encore en manque de rythme, ce qui est logique, on a revu quelques bribes de son coup de rein, de son déhanché ballon au pied et de son aisance dans la couverture du ballon. Des signaux positifs.

Ce qui frappe aussi, c’est cette impression de légèreté dans le chef du Brainois, qui semble s’être débarrassé de la chape de plomb qui était au-dessus de sa tête en même temps que de la plaque qui était dans sa cheville. Ses déclarations après le titre du Real ("Je vais tout donner pour vous l’année prochaine") vont dans le sens d’un joueur qui a retrouvé le plaisir et la confiance. Le reste viendra naturellement.

Désormais, l’avenir est entre les mains d’Eden. Qui sait qu’il ne peut pas se permettre de passer l’été à faire bronzette et à manger des burgers. Pour lui, il se résumera en un mot: travail. Car sa saison 2022-2023 est lancée. Et son compte à rebours pour retrouver la forme et être un des joueurs à suivre lors du Mondial au Qatar a déjà commencé.