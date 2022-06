Roberto Martinez compte sur Romelu Lukaku et Eden Hazard face aux Pays-Bas: "Romelu se remet bien"

Pour le reste, Martinez espère récupérer Romelu Lukaku pour cette rencontre malgré le coup reçu à l'entraînement cette semaine: "Le choc a été violent mais on espère qu'il soit sur le terrain à l'entraînement aujourd'hui. Et on verra s'il est prêt à jouer", a expliqué le sélectionneur qui se veut optimiste quant aux chances de voir l'attaquant de Chelsea sur le terrain vendredi: "S'il s'entraîne bien aujourd'hui, les chances sont grandes qu'il soit dans le 11 de base demain. Hier je n'aurais pas tenu ce discours mais il se remet très bien."

En revanche, et même s'il n'a pas voulu dévoiler son onze de base, Martinez a déjà laissé un indice concernant la présence d'Eden Hazard: "Eden? Je ne m'attends pas à ce qu'il puisse jouer 90 minutes mais il peut commencer un match car il est prêt et affûté."

Pour le poste de gardien, en l'absence de Thibaut Courtois, notre sélectionneur n'a pas voulu dire qui prendra place entre les perches ce vendredi.