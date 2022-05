Eden Hazard: "Si les sensations ne reviennent pas, j'arrêterai l'équipe nationale après le Mondial"

"J'étais venu au Real pour mettre la cerise sur le gâteau d'une belle carrière", reconnaît Eden Hazard ce mardi au moment de revenir sur les trois dernières années compliquées, à l'occasion de la conférence de presse organisée à Tubize, au camp d'entraînement des Diables rouges. "Cela dit, même si ça a été difficile, il n'y a pas eu que des mauvaises choses et il me reste maintenant deux ans, je l'espère sans pépin physique, pour faire de belles choses." A ce titre, le Brainois se dit déjà "en train de préparer la saison prochaine", et il compte bien utiliser ces matches de Nations League comme un tremplin. "Je ne les jouerai sans doute pas tous, parce que je n'ai pas beaucoup de rythme de match, mais j'espère commencer à monter en puissance."