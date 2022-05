Eden Hazard, Loïs Openda et Romelu Lukaku absents de l'entraînement des Diables

Les Diables rouges étaient attendus ce lundi sur le coup de 15h pour débuter la préparation en vue des quatre rencontres de Ligue des Nations face aux Pays-Bas (3 juin), la Pologne (8 et 14 juin) et le Pays de Galles (11 juin). Dans la soirée, les joueurs ont eu droit à un premier entraînement. Mais plusieurs d'entre eux manquaient à l'appel: c'est le cas de Eden Hazard, arrivé tardivement de Madrid, Loïs Openda qui jouait encore dimanche avec Vitesse et Romelu Lukaku. Les trois joueurs sont restés à l'intérieur.