Sambi, les Unionistes, ou Benteke...: des absents qui font parler chez les Diables

Il y a d’abord les blessés, comme Zinho Vanheusden, ou ceux qui reviennent de blessure et sont préservés, comme Jérémy Doku et Hannes Delcroix. Au sujet du joueur de Rennes, présent en mars mais absent en juin, le sélectionneur a précisé: “En mars, on a fait venir Jérémy pour qu’il se rappelle l’ambiance de la sélection (NdlR: l’entraîneur de Rennes n’avait pas trop apprécié que Doku rejoigne les Diables). Il n’a pas joué nonante minutes, depuis son retour, et la préparation de sa prochaine saison sera importante. Il n’était donc pas prudent de le convoquer.” La même remarque vaut pour Delcroix, à peine revenu à Anderlecht mais qui peut toujours croire en un destin mondial.

Il y a, à côté des cas particuliers, les cas plus problématiques, d’un point de vue sportif. Christian Benteke et Divock Origi ne sont pas repris. Dans une première réponse, le sélectionneur a expliqué que ce n’était pas handicapant en prévision de la Coupe du monde, “car je les connais tous les deux, et je sais ce qu’ils peuvent apporter”. Plus tard pendant la conférence de presse, il a tout de même précisé que le rassemblement de juin était important pour le rendez-vous qatari, puisqu’il ne restera que deux matchs en sept jours, en septembre, avant le rendez-vous de novembre.

L’absence des deux attaquants s’explique par leur manque de temps de jeu en club, et un peu par la volonté de Martinez de voir Loïs Openda à l’œuvre. Mais ce n’est pas franchement un signal positif pour les joueurs de Crystal Palace et de Liverpool, qui voient donc arriver un concurrent de plus, et ont dû prendre note de la remarque du technicien espagnol, au sujet du mercato estival: “Il faudra bien choisir sa destination, car changer demande toujours un temps d’adaptation. Or, il n’y aura que seize semaines avant la Coupe du monde.”

C’était un avertissement pour tout le monde, mais certains sont plus concernés que d’autres. Albert Sambi Lokonga, absent de la sélection, souffre également de son manque de temps de jeu à Arsenal, alors que les joueurs de Pro League Siebe Van der Heyden, Dante Vanzeir et Yari Verschaeren passent leur tour, tout comme les “Allemands” Sebastian Bornauw et Orel Mangala.

Pour eux, le Qatar paraît encore loin, d’autant plus que la liste sera ramenée à 26, et non 32.